Telefon yaÄŸdÄ± Mahmut Tuncer Show'da gelin adayÄ± dolandÄ±rÄ±cÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Mahmut Tuncer Show'da yapÄ±lan dÃ¼ÄŸÃ¼n sÄ±rasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin pek Ã§ok yerinden telefon geldi. Suriye uyruklu ve TÃ¼rkÃ§e bilmeyen gelinin dolandÄ±rÄ±cÄ± olduÄŸu sÃ¶ylendi.

Mahmut Tuncer Show'da 10 aylÄ±k evli olan bir çifte düÄŸün yapÄ±lÄ±yordu. CanlÄ± yayÄ±nda telefonla baÄŸlanan üç kiÅŸi 49 yaÅŸÄ±ndaki Suriye uyruklu ve Türkçe bilmeyen gelinin dolandÄ±rÄ±cÄ± olduÄŸunu söyledi. DolandÄ±rÄ±lan NazÄ±m Konukseven stüdyodaki gelinin kendisini 10 bin lira dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Konukseven'den sonra yayÄ±na baÄŸlanan ManisalÄ± Ä°brahim Kutlu gelinin kendisini 20 bin lira dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken, Konya'dan arayan Ali Toprak da benzeri ÅŸekilde 49 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ±n evlilik vaadiyle parasÄ±nÄ± alÄ±p kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Polise yapÄ±lan ihbar sonrasÄ± Sabuha Alahmad stüdyoda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüpheli kadÄ±n ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek "Suriye'den Gaziantep'e geldim. Çok zor durumda kaldÄ±m. Erkekleri dolandÄ±rmaya mecburdum. Neredeyse her ilde bir evlilik yaptÄ±m. Geçinmek için dolandÄ±rdÄ±m" dedi. Alahmad tutuklanarak cezaevine gönderildi..