Uyan TÃ¼rkiye'nin sunucusu SarÄ±kaya'dan Ä°rfan DeÄŸirmenci'ye bÃ¼yÃ¼k gaf

Beyaz TV kanalÄ±nda Uyan TÃ¼rkiye'yi sunan Tahir SarÄ±kaya Ä°rfan DeÄŸirmenci'nin Kanal D'ye aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava hakkÄ±nda konuÅŸtu.

Beyaz TV'nin sabah programlarÄ±ndan Uyan Türkiye'nin sunucusu Tahir SarÄ±kaya Ä°rfan DeÄŸirmenci iddiasÄ±na iliÅŸkin ÅŸöyle konuÅŸtu: "MeslektaÅŸÄ±mÄ±z, gazeteci arkadaÅŸÄ±mÄ±z Ä°rfan DeÄŸirmenci Kanal D'den kovuldu. Halk oylamasÄ±yla ilgili bir kampanya baÅŸlatmasÄ±ndan dolayÄ±. Ben hiçbir gazetecinin iÅŸinden olmasÄ±na sevinenlerden olamam. Bir meslektaÅŸÄ±mÄ±z kovuldu, üzüldük. HatalÄ± mÄ±dÄ±r, deÄŸil midir bilemem. Bu duruma kendisi karar verir, DoÄŸan Medya karar verir. Ama çok önemli bir bilgiyi ekranlarÄ±nÄ±zdan, buradan ilk defa açÄ±klayacaÄŸÄ±m. Ä°rfan DeÄŸirmenci beni yalanlayabilir, DoÄŸan Medya beni yalanlayabilir. Ä°rfan DeÄŸirmenci, Kanal D yönetiminden 1.5 milyon Türk LirasÄ± talep etti. Türkiye tarihinde bu bir ilk. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir medya kuruluÅŸu, 1.5 lilyon Türk Lira para isteyen gazeteci görmedi." YazÄ±ktÄ±r günahtÄ±r, bir kurumda 7 yÄ±l sabah haberleri sunacaksÄ±n 2010-2017, yedi yÄ±lda senin hak ettiÄŸin para eÄŸer 1.5 milyon TL ise sana helal olsun Ä°rfan. Ama o parayÄ± hak etmiyorsun, gözünü toprak doyursun arkadaÅŸ" diyerek, DeÄŸirmenci'nin Kanal D ile yollarÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na sebep olan süreci anlatan haberi yayÄ±nladÄ±.