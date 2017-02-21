Ana Sayfa | MEDYA 21/02/2017 10:46

Nihat DoÄŸan Hanife'ye Ã§ok sinirlendi Ã§Ä±kar baÅŸÃ¶rtÃ¼nÃ¼ giy mini eteÄŸini


"SÃ¶ylemezsem Olmaz" programÄ±nda sunuculuk yapan Nihat DoÄŸan, izdivaÃ§ programlarÄ± hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamadan sonra sinirini alamayÄ±p Hanife'ye patladÄ±.

Beyaz TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Söylemezsem Olmaz' programÄ±nda yorumculuk yapan Nihat DoÄŸan, izdivaç programÄ±yla adÄ±nÄ± duyuran gelin adayÄ± Hanife'ye sert sözlerle yüklendi. Nihat DoÄŸan'Ä±n kendisini hedef alan sözlerine sosyal medya hesabÄ±ndan "BazÄ± konuÅŸmakla yaÅŸamak arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ insanlarÄ±n beni incitmeye çalÄ±ÅŸan yorumlarÄ±na üzülmüyorum. Yorum yapan ÅŸahÄ±s ortada, zihniyet ortada" çÄ±kÄ±ÅŸÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±k veren Hanife'nin sözleri gündeme bomba gibi düÅŸmüÅŸtü. Bu sözlere ne cevap vereceÄŸi merak edilen Nihat DoÄŸan, "Bu programlar emperyalizmin en önemli kodlarÄ±ndandÄ±r. Toplumu yozlaÅŸtÄ±rÄ±yorlar. Bu vebal sunucuyu da, yapÄ±mcÄ±yÄ± da baÄŸlÄ±yor. Dini deÄŸerleri yerle yeksan eyliyorsunuz. Bu dünya için yaÅŸÄ±yorlarsa, bu dünya onlarÄ±n dünyasÄ±... Ä°stedikleri gibi yaÅŸasÄ±nlar. O baÅŸörtü sadece baÅŸÄ±nÄ± örtmek için deÄŸil, nefsini örtmek içindir. Sen erkeklerle, içkili ortamlarda eÄŸleniyorsun. Bir gün o erkekle, bir gün bu erkekle dans ediyorsun. Bari çÄ±kar baÅŸörtünü, giy mini eteÄŸini istediÄŸini yap. Daha az günah iÅŸlemiÅŸ olursunuz" ifadelerine yer verdi.

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