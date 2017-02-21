Ana Sayfa | MEDYA 21/02/2017 11:50

Cesur YÃ¼rek filminin bu sahnesine RTÃœK'ten ÅŸok para cezasÄ±


Show TV'nin bir dÃ¶nem sevilen dizilerinden biri olan Cesur YÃ¼rek'in ameliyathanede hekimlerin silahlarla tehdit edildiÄŸi sahne iÃ§in RTÃœK, kanala 711 bin 834 lira idari para cezasÄ± kesti.

Türk Tabipleri BirliÄŸi'nin Show TV'de yayÄ±mlanan Cesur Yürek adlÄ± dizinin bir bölümünde, acil bir ameliyat esnasÄ±nda hekimlerin silahla tehdit edildiÄŸi, hakaret edildiÄŸi, darp edildiÄŸi ve küçük düÅŸürüldüÄŸü sahneyle ilgili ÅŸikayetini deÄŸerlendiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kanala 711 bin 834 lira idari para cezasÄ± verdi.

ÅžÄ°DDET MAFYA ELÄ°YLE YÜCELTÄ°LÄ°YOR

RTÜK'ün kararÄ±nda, "Dizide olaÄŸan bir ÅŸiddet durumunun yanÄ± sÄ±ra ÅŸiddetin bir çözüm aracÄ± olarak da sunulduÄŸu, öyle ki pek çok doktorun almÄ±ÅŸ olduklarÄ± bunca yÄ±llÄ±k eÄŸitimlerine raÄŸmen hastayÄ± kurtaramadÄ±ÄŸÄ±, buna karÅŸÄ±n silah zoruyla insanlarÄ± korkutarak Ä°skender isimli karakterin yaptÄ±ÄŸÄ± müdahalelerle hastanÄ±n hayata döndüÄŸü, bu açÄ±dan ÅŸiddetin kanÄ±ksandÄ±ÄŸÄ± dizide ÅŸiddetin bir çözüm aracÄ± olmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra mafya eliyle de yüceltildiÄŸi" belirtilerek, medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ± tarafÄ±ndan ekrana getirilen yayÄ±nlarla bu türden ÅŸiddete meÅŸruiyet kazandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n kamusal sorumluluk anlayÄ±ÅŸÄ± ile baÄŸdaÅŸmayacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

 

 

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