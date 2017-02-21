Ana Sayfa | MEDYA 21/02/2017 12:36

InstagramÄ±n 15 aylÄ±k fenomen bebeÄŸine 1 milyon dolarlÄ±k teklif


185 binin Ã¼zerinde takipÃ§iye sahip olan henÃ¼z 15 aylÄ±k bebek Harlen Bodhi, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ markalarÄ±n reklam filminde oynuyor.

Instagram'Ä±n fenomen bebeÄŸi Harlen Bodhi White dünyaya geleli 15 ay oldu. Ancak annesi çektiÄŸi fotoÄŸraflarla onu bir internet fenomeni haline getirdi. 185 bini aÅŸkÄ±n takipçisi olan bebeÄŸe markalardan teklifler yaÄŸÄ±yor. Bebek modelliÄŸi de yapan Harlen Bodhi ÅŸimdiye kadar onlarca markanÄ±n ürünlerini giydi ve reklamÄ±nÄ± yaptÄ±. BebeÄŸini fenomen haline getirmeye kararlÄ± olan Chelsea White ÅŸimdiye kadar Harlen Bodhi'nin 1074 tane fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Son moda kÄ±yafetleriyle birbirinden tatlÄ± fotoÄŸraflarÄ±yla beÄŸeni toplayan Harlen Bodhi'nin takipçi sayÄ±sÄ± ünlülerin çocuklarÄ±nÄ± katlamÄ±ÅŸ durumda. Harlen Bodhi, Beyonce'nin kÄ±zÄ± Blue Ivy ve David Beckham'Ä±n kÄ±zÄ± Harper Beckham'dan çok daha fazla takipçiye sahip. Harlen Bodhi'ye en son bir markadan 1 milyon dolarlÄ±k reklam teklifi geldi. BebeÄŸin ailesinin bu teklifi kabul edip etmeyeceÄŸi ise henüz bilinmiyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Anne dizisi 16. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda Zeynep Turna iÃ§in 300 bin lirayÄ± nereden bulacak

Anne dizisi yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle bu akÅŸam Star TV kanalÄ±nda olacak. Peki, 16. bÃ¶lÃ¼mde izleyicileri neler bekliyor?


EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda Ä°lyas Ã¶lecek mi

ATV'nin sevilen dizisi EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz 58.bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle bu akÅŸam yine heyecanÄ± izleyicilerine taÅŸÄ±yacak.


Cesur YÃ¼rek filminin bu sahnesine RTÃœK'ten ÅŸok para cezasÄ±

Show TV'nin bir dÃ¶nem sevilen dizilerinden biri olan Cesur YÃ¼rek'in ameliyathanede hekimlerin silahlarla tehdit edildiÄŸi sahne iÃ§in RTÃœK, kanala 711 bin 834 lira idari para cezasÄ± kesti.