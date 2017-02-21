InstagramÄ±n 15 aylÄ±k fenomen bebeÄŸine 1 milyon dolarlÄ±k teklif

185 binin Ã¼zerinde takipÃ§iye sahip olan henÃ¼z 15 aylÄ±k bebek Harlen Bodhi, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ markalarÄ±n reklam filminde oynuyor.

Instagram'Ä±n fenomen bebeÄŸi Harlen Bodhi White dünyaya geleli 15 ay oldu. Ancak annesi çektiÄŸi fotoÄŸraflarla onu bir internet fenomeni haline getirdi. 185 bini aÅŸkÄ±n takipçisi olan bebeÄŸe markalardan teklifler yaÄŸÄ±yor. Bebek modelliÄŸi de yapan Harlen Bodhi ÅŸimdiye kadar onlarca markanÄ±n ürünlerini giydi ve reklamÄ±nÄ± yaptÄ±. BebeÄŸini fenomen haline getirmeye kararlÄ± olan Chelsea White ÅŸimdiye kadar Harlen Bodhi'nin 1074 tane fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Son moda kÄ±yafetleriyle birbirinden tatlÄ± fotoÄŸraflarÄ±yla beÄŸeni toplayan Harlen Bodhi'nin takipçi sayÄ±sÄ± ünlülerin çocuklarÄ±nÄ± katlamÄ±ÅŸ durumda. Harlen Bodhi, Beyonce'nin kÄ±zÄ± Blue Ivy ve David Beckham'Ä±n kÄ±zÄ± Harper Beckham'dan çok daha fazla takipçiye sahip. Harlen Bodhi'ye en son bir markadan 1 milyon dolarlÄ±k reklam teklifi geldi. BebeÄŸin ailesinin bu teklifi kabul edip etmeyeceÄŸi ise henüz bilinmiyor.