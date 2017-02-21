Anne dizisi 16. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda Zeynep Turna iÃ§in 300 bin lirayÄ± nereden bulacak

Anne dizisi yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle bu akÅŸam Star TV kanalÄ±nda olacak. Peki, 16. bÃ¶lÃ¼mde izleyicileri neler bekliyor?

Anne 16. yeni bölümü bu akÅŸam Star TV’de ekranlara gelecek. Her salÄ± günü yayÄ±nlanan ve her geçen gün izleyicisi artan Anne dizisi yeni bölümde Turna ile Zeynep’in dramÄ± devam edecek. Japon “Mother” dizisinden uyarlanan Anne dizisi baÅŸrollerinde Cansu Dere, Vahide Perçin ve Gonca Vuslateri ile Melek’i baÅŸarÄ±yla canlandÄ±ran küçük oyuncu Beren GökyÄ±ldÄ±z yer alÄ±yor. Anne son bölümde Zeynep ile Turna, süpriz bir buluÅŸma gerçekleÅŸtirmiÅŸlerdi. Anne 16. bölüm fragmanÄ±nda ise Åžule, Zeynep’e Turna’nÄ±n yeni evini ve hayatÄ±nÄ± göstermek istiyor. Bu arada Cengiz’de Zeynep’ten Turna için istedikleri parayÄ± yüzbin liradan 300 bin liraya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Zeynep bunu kabul ediyor ama nereden nasÄ±l bulacak? Anne 16. yeni bölümde Zeynep, Turna’yÄ± kurtarabilecek mi?

Anne dizisi 16. bölüm fragmanÄ±:



