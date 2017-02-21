Ana Sayfa | MEDYA 21/02/2017 19:42

Nagehan AlÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±


Milliyet yazarÄ± Nagehan AlÃ§Ä±, kahve iÃ§mek iÃ§in gittiÄŸi bir kafede piyano sanatÃ§Ä±sÄ± NazlÄ± IÅŸÄ±ldak'Ä±n sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Karakola gidip ifade veren AlÃ§Ä±, yaÅŸadÄ±klarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sesiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Sabah'Ä±n haberine göre yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili açÄ±klamada bulunan Nagehan AlçÄ±, kahve almak için kafeye girdiÄŸi sÄ±rada önündeki kadÄ±nÄ±n kendisini görünce bir anda baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi:"Åžerefsiz, terbiyesiz, senden nefret ediyorum, çocuklarÄ±n gün yüzü görmesin gibi bir sürü ÅŸey söylüyordu. ÇÄ±ÄŸlÄ±k çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸa baÄŸÄ±rÄ±yordu. Hiç cevap vermedim. Daha da üzerime gelmeye baÅŸladÄ±. 'Sizinle muhatap olmuyorum, nefret suçu iÅŸliyorsunuz' dedim. Bunun üzerine 'Hadi ne kadar polis varsa çaÄŸÄ±r, hiçbir ÅŸey yapamazsÄ±n' dedi. Çok yüksek sesle baÄŸÄ±rÄ±yordu. Bütün herkes bize bakÄ±yordu. Ben dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmak için kapÄ±ya yöneldiÄŸimde 'Defol korkak, kaçÄ±yor musun?' diye baÄŸÄ±rmaya devam etti. Polis korumam kapÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaydÄ±. O geldi, kadÄ±nÄ±n kimlik bilgilerini aldÄ±. Daha sonra karakolda ifade verip kendisinden ÅŸikayetçi oldum. Burada çok açÄ±k hakaret ve nefret suçu var."

 

 

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