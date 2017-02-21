Ana Sayfa | MEDYA 21/02/2017 20:45

SunucularÄ± ve formatÄ± deÄŸiÅŸti program daha ilk gÃ¼nden reytingde Ã§akÄ±ldÄ±


GÃ¼lÅŸen YÃ¼ksel Salt ve MÃ¼ge DaÄŸÄ±stanlÄ±'nÄ±n daha Ã¶nceden sunduÄŸu ancak kanalÄ±n deÄŸiÅŸikliÄŸe giderek Åžule Zeybek, Lerzan Mutlu ve Dr. AytuÄŸ Kolonkaya'yÄ± sunucusu olarak belirlediÄŸi Renkli Sayfalar programÄ± yeni haliyle ilk gÃ¼nÃ¼nden reyting sÄ±ralamasÄ±nda ilk 100'e bile giremedi.

Bir yÄ±ldÄ±r GülÅŸen Yüksel Salt ve Müge DaÄŸÄ±stanlÄ±'nÄ±n sunduÄŸu Kanal D'deki 'Renkli Sayfalar' dün yeni sunucularÄ± Åžule Zeybek, Lerzan Mutlu ve Dr. AytuÄŸ Kolonkaya ile ekrandaydÄ±. Önceden açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± gibi; format deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lmÄ±ÅŸ, magazin azaltÄ±larak sosyal içerikli konular ön planda tutulmuÅŸtu. Peki bu içerik daha iyiye gitmek üzere yola çÄ±kan 'Renkli Sayfalar'Ä± kurtardÄ± mÄ±? Program AB, TOTAL VE ABC Plus'da ilk 100'e giremedi. Eski 'Renkli Sayfalar'Ä±n AB, TOTAL VE ABC Plus reyting ve share'i açÄ±k ara öndeydi. Program ilk yayÄ±na girdiÄŸi 22 Åžubat 2016 Pazartesi gününden final yaptÄ±ÄŸÄ± 17 Åžubat 2017'ye kadar reyting listesinden çÄ±kmadÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ã‡Ä±kan dedikodulara dayanamayÄ±p programa mektup yazarak veda etti

Zuhal Topal'Ä±n izdivaÃ§ programÄ±nda damat adayÄ± arayan Hanife, Ã§Ä±kan sÃ¶ylentilere dayanamayÄ±nca Serkan'a veda mektubu yazarak programa veda ettiÄŸini duyurdu.


Nagehan AlÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Milliyet yazarÄ± Nagehan AlÃ§Ä±, kahve iÃ§mek iÃ§in gittiÄŸi bir kafede piyano sanatÃ§Ä±sÄ± NazlÄ± IÅŸÄ±ldak'Ä±n sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Karakola gidip ifade veren AlÃ§Ä±, yaÅŸadÄ±klarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sesiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.


Anne dizisi 16. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda Zeynep Turna iÃ§in 300 bin lirayÄ± nereden bulacak

Anne dizisi yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle bu akÅŸam Star TV kanalÄ±nda olacak. Peki, 16. bÃ¶lÃ¼mde izleyicileri neler bekliyor?