SunucularÄ± ve formatÄ± deÄŸiÅŸti program daha ilk gÃ¼nden reytingde Ã§akÄ±ldÄ±

GÃ¼lÅŸen YÃ¼ksel Salt ve MÃ¼ge DaÄŸÄ±stanlÄ±'nÄ±n daha Ã¶nceden sunduÄŸu ancak kanalÄ±n deÄŸiÅŸikliÄŸe giderek Åžule Zeybek, Lerzan Mutlu ve Dr. AytuÄŸ Kolonkaya'yÄ± sunucusu olarak belirlediÄŸi Renkli Sayfalar programÄ± yeni haliyle ilk gÃ¼nÃ¼nden reyting sÄ±ralamasÄ±nda ilk 100'e bile giremedi.

Bir yÄ±ldÄ±r GülÅŸen Yüksel Salt ve Müge DaÄŸÄ±stanlÄ±'nÄ±n sunduÄŸu Kanal D'deki 'Renkli Sayfalar' dün yeni sunucularÄ± Åžule Zeybek, Lerzan Mutlu ve Dr. AytuÄŸ Kolonkaya ile ekrandaydÄ±. Önceden açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± gibi; format deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lmÄ±ÅŸ, magazin azaltÄ±larak sosyal içerikli konular ön planda tutulmuÅŸtu. Peki bu içerik daha iyiye gitmek üzere yola çÄ±kan 'Renkli Sayfalar'Ä± kurtardÄ± mÄ±? Program AB, TOTAL VE ABC Plus'da ilk 100'e giremedi. Eski 'Renkli Sayfalar'Ä±n AB, TOTAL VE ABC Plus reyting ve share'i açÄ±k ara öndeydi. Program ilk yayÄ±na girdiÄŸi 22 Åžubat 2016 Pazartesi gününden final yaptÄ±ÄŸÄ± 17 Åžubat 2017'ye kadar reyting listesinden çÄ±kmadÄ±.