Ã‡Ä±kan dedikodulara dayanamayÄ±p programa mektup yazarak veda etti

Zuhal Topal'Ä±n izdivaÃ§ programÄ±nda damat adayÄ± arayan Hanife, Ã§Ä±kan sÃ¶ylentilere dayanamayÄ±nca Serkan'a veda mektubu yazarak programa veda ettiÄŸini duyurdu.

Star TV ekranlarÄ±nda Zuhal Topal'Ä±n sunumuyla ekrana gelen izdivaç programÄ±yla adÄ±nÄ± duyuran ve son dönemlerde eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi olan baÅŸörtülü gelin adayÄ± Hanife, damat adaylarÄ±ndan Serkan'a bir mektup yazarak veda etti. Serkan'a yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta "seninle arkadaÅŸ kalamam" diyen Hanife ÅŸu ifadelere yer verdi: "Seninle arkadaÅŸ kalamam. YollarÄ±mÄ±zÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan seninle aynÄ± yerde farklÄ± yöne yürüyemezdim. Åžimdi gidiyorum sensiz bir yolda hayata yeniden baÅŸlÄ±yorum. Yine de yapamadÄ±ÄŸÄ±m her ÅŸey için teÅŸekkür ederim."