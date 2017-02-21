Ana Sayfa | MEDYA 21/02/2017 20:54

Ã‡Ä±kan dedikodulara dayanamayÄ±p programa mektup yazarak veda etti


Zuhal Topal'Ä±n izdivaÃ§ programÄ±nda damat adayÄ± arayan Hanife, Ã§Ä±kan sÃ¶ylentilere dayanamayÄ±nca Serkan'a veda mektubu yazarak programa veda ettiÄŸini duyurdu.

Star TV ekranlarÄ±nda Zuhal Topal'Ä±n sunumuyla ekrana gelen izdivaç programÄ±yla adÄ±nÄ± duyuran ve son dönemlerde eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi olan baÅŸörtülü gelin adayÄ± Hanife, damat adaylarÄ±ndan Serkan'a bir mektup yazarak veda etti. Serkan'a yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta "seninle arkadaÅŸ kalamam" diyen Hanife ÅŸu ifadelere yer verdi: "Seninle arkadaÅŸ kalamam. YollarÄ±mÄ±zÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan seninle aynÄ± yerde farklÄ± yöne yürüyemezdim. Åžimdi gidiyorum sensiz bir yolda hayata yeniden baÅŸlÄ±yorum. Yine de yapamadÄ±ÄŸÄ±m her ÅŸey için teÅŸekkür ederim."

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


SunucularÄ± ve formatÄ± deÄŸiÅŸti program daha ilk gÃ¼nden reytingde Ã§akÄ±ldÄ±

GÃ¼lÅŸen YÃ¼ksel Salt ve MÃ¼ge DaÄŸÄ±stanlÄ±'nÄ±n daha Ã¶nceden sunduÄŸu ancak kanalÄ±n deÄŸiÅŸikliÄŸe giderek Åžule Zeybek, Lerzan Mutlu ve Dr. AytuÄŸ Kolonkaya'yÄ± sunucusu olarak belirlediÄŸi Renkli Sayfalar programÄ± yeni haliyle ilk gÃ¼nÃ¼nden reyting sÄ±ralamasÄ±nda ilk 100'e bile giremedi.


Nagehan AlÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Milliyet yazarÄ± Nagehan AlÃ§Ä±, kahve iÃ§mek iÃ§in gittiÄŸi bir kafede piyano sanatÃ§Ä±sÄ± NazlÄ± IÅŸÄ±ldak'Ä±n sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Karakola gidip ifade veren AlÃ§Ä±, yaÅŸadÄ±klarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sesiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.


Anne dizisi 16. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda Zeynep Turna iÃ§in 300 bin lirayÄ± nereden bulacak

Anne dizisi yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle bu akÅŸam Star TV kanalÄ±nda olacak. Peki, 16. bÃ¶lÃ¼mde izleyicileri neler bekliyor?