Poyraz Karayel yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda AyÅŸegÃ¼l babasÄ±nÄ± kurtarabilecek mi

Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel'in son iki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yine heyecan dorukta.

ÇarÅŸamba akÅŸamlarÄ± ekrana gelen fenomen dizi Poyraz Karayel 81. yeni bölüm fragmanlarÄ± yayÄ±nlandÄ±. Finale son iki bölüm kalan Poyraz Karayel dizisinde Poyraz, AyeÅŸegül'e sürpriz hazÄ±rlamak adÄ±na harekete geçer. SavaÅŸ, aÄŸabeyinin katilinin Bahri Umman olduÄŸunu öÄŸrenince hamlesini yapar. Bahri Umman'Ä± kurtarabilecek tek isim AyÅŸegül'dür. Peki AyÅŸegül babasÄ± Bahri Umman'Ä± kurtarabilecek midir? Poyraz Karayel heyecan dozu yüksek yeni bölüm ile bu akÅŸam Kanal D ekranÄ±nda...

POYRAZ KARAYEL 81. BÖLÜM ÖZETÄ°

Poyraz ve arkadaÅŸlarÄ± bu kez kolay kurtulamayacaklarÄ± bir belanÄ±n içindedirler. Ancak GiriÅŸim'in elinde ölümü beklerlerken hiç ummadÄ±klarÄ± biri yardÄ±mlarÄ±na yetiÅŸir.Bu arada Zülfikar nihayet Meltem’e olanlarÄ±n gerçek sorumlusunun ÇÄ±nar olduÄŸunu öÄŸrenir ve ÇÄ±nar’dan hesap sormak için harekete geçer. Nevra ise GiriÅŸim’e yeniden katÄ±labilmek için onlara Poyraz Karayel’in iÅŸini bitireceÄŸi sözünü verir. Poyraz AyÅŸegül’e bir sürpriz yapma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na giriÅŸir. Fakat bu sürpriz birçok kiÅŸi için baÅŸka sürpriz sonuçlara neden olacaktÄ±r. SavaÅŸ aÄŸabeyinin katili Bahri'yi ortadan kaldÄ±rmak için hamlesini yapar. Bahri ölüme adÄ±m adÄ±m yaklaÅŸÄ±rken AyÅŸegül belki de babasÄ±nÄ± kurtarabilecek tek kiÅŸidir.