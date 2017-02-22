Ana Sayfa | MEDYA 22/02/2017 10:54

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul 78. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda Vesilyus planÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olabilecek mi


TRT 1'in sevilen reyting rekortmeni dizisi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Bu akÅŸam ekranlara gelecek olan dizide neler yaÅŸanacak?

Reyting rekortmeni dizi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'da olaylarÄ±n ardÄ± arkasÄ± kesilmiyor. Batuhan'Ä±n AslÄ±han'Ä± kaçÄ±rmasÄ± ile birlikte ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rÄ±r. Vasilius'tan yardÄ±m isteyen Batuhan, iÅŸ birliÄŸi içine girer. Batuhan, AslÄ±han'Ä± koz olarak kullanÄ±p iki kardeÅŸi Ural ve Aliyar'Ä± büyük bir tehlikeye sokar... Cenk meydanÄ±nda vurulan Aliyar ise ÅŸehit oluyor. YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Tekden Film'in üstlendiÄŸi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul dizisinin baÅŸrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Esra Bilgiç, Cengiz ÇoÅŸkun, Nurettin Sönmezi Cavit Çetin Güner, ve KürÅŸat AlnÄ±açÄ±k'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± DiriliÅŸ ErtuÄŸrul yeni bölümü ile bu akÅŸam TRT1'de ekrana gelecek.

 

DÄ°RÄ°LÄ°Åž ERTUÄžRUL 78. BÖLÜM ÖZETÄ°

Aliyar bey olarak seçilmiÅŸtir. ErtuÄŸrul'un Aliyar'a olan desteÄŸini "Gayemiz ne makamdÄ±r nede mülk. Ä°stikameti hak olan herkes bizim dostumuzdur. GayrÄ± menzilimiz bir davamÄ±z birdir bizim." ÅŸeklinde ifade ederek belirtmiÅŸtir. Vasilyus ise Ural'Ä±n eski adamÄ± ile iÅŸ birliÄŸi içine girer. Ural ile Aliyar'Ä± aynÄ± tuzaÄŸa düÅŸürmeye çalÄ±ÅŸacak olan Vesilyus bu planÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olabilecek mi?

 

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