No 309 yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± BetÃ¼l'Ã¼n dadÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kacak mÄ±

FOX TV'nin sevilen dizisi No:309'un yeni bölümünde yine Pelinsu-Betül-Erol'un planlarıyla ortalık karışıyor.

No: 309 36. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir, Furkan Palalı, Sumru Yavrucuk, Suat Sungur, Beyti Engin, Pelin Uluksar, ve Sevinç Erbulak gibi usta isimler yer alıyor. No: 309'da Onur ve Lale arasında yaşanan aşka engel olmak isteyen Pelinsu sinsi planlarından bir türlü vazgeçmiyor. Onur ve Lale birbirlerine sımsıkı sarılırken Betül dadı arayan Onur ve Lale'nin evine dadı adayı olarak giriyor. Birbirinden eğlenceli anların yaşanacağı No: 309 36. yeni bölüm fragmanı ile bu akşam fox tv ekranında...

NO: 309 36. BÖLÜM ÖZETİ

Onur’un uzun zamandır üzerinde çalıştığı projenin lansman hazırlıkları başlamıştır. Lale Onur’a bu konuda destek olur. Bu durum Pelinsu ve Erol’un pek hoşuna gitmez. Bu arada Onur ve Lale’nin dadı arayışında olduğunu öğrenen Erol ve Betül bu durumu lehlerine çevirmenin yollarını aramaya başlarlar. Betül’ün aklına dahiyane bir plan gelir hemen bu planı uygulamaya koyarlar. Bu sefer planlarında başarılı olabilecekler midir?