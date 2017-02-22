No 309 yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± BetÃ¼l'Ã¼n dadÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kacak mÄ±

FOX TV'nin sevilen dizisi No:309'un yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yine Pelinsu-BetÃ¼l-Erol'un planlarÄ±yla ortalÄ±k karÄ±ÅŸÄ±yor.

No: 309 36. yeni bölüm fragmanlarÄ± yayÄ±nlandÄ±. BaÅŸrollerinde Demet Özdemir, Furkan PalalÄ±, Sumru Yavrucuk, Suat Sungur, Beyti Engin, Pelin Uluksar, ve Sevinç Erbulak gibi usta isimler yer alÄ±yor. No: 309'da Onur ve Lale arasÄ±nda yaÅŸanan aÅŸka engel olmak isteyen Pelinsu sinsi planlarÄ±ndan bir türlü vazgeçmiyor. Onur ve Lale birbirlerine sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±lÄ±rken Betül dadÄ± arayan Onur ve Lale'nin evine dadÄ± adayÄ± olarak giriyor. Birbirinden eÄŸlenceli anlarÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ± No: 309 36. yeni bölüm fragmanÄ± ile bu akÅŸam fox tv ekranÄ±nda...

NO: 309 36. BÖLÜM ÖZETÄ°

Onur’un uzun zamandÄ±r üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± projenin lansman hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Lale Onur’a bu konuda destek olur. Bu durum Pelinsu ve Erol’un pek hoÅŸuna gitmez. Bu arada Onur ve Lale’nin dadÄ± arayÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu öÄŸrenen Erol ve Betül bu durumu lehlerine çevirmenin yollarÄ±nÄ± aramaya baÅŸlarlar. Betül’ün aklÄ±na dahiyane bir plan gelir hemen bu planÄ± uygulamaya koyarlar. Bu sefer planlarÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olabilecekler midir?