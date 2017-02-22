Ana Sayfa | MEDYA 22/02/2017 11:13

No 309 yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± BetÃ¼l'Ã¼n dadÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kacak mÄ±


FOX TV'nin sevilen dizisi No:309'un yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yine Pelinsu-BetÃ¼l-Erol'un planlarÄ±yla ortalÄ±k karÄ±ÅŸÄ±yor.

No: 309 36. yeni bölüm fragmanlarÄ± yayÄ±nlandÄ±. BaÅŸrollerinde Demet Özdemir, Furkan PalalÄ±, Sumru Yavrucuk, Suat Sungur, Beyti Engin, Pelin Uluksar, ve Sevinç Erbulak gibi usta isimler yer alÄ±yor. No: 309'da Onur ve Lale arasÄ±nda yaÅŸanan aÅŸka engel olmak isteyen Pelinsu sinsi planlarÄ±ndan bir türlü vazgeçmiyor. Onur ve Lale birbirlerine sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±lÄ±rken Betül dadÄ± arayan Onur ve Lale'nin evine dadÄ± adayÄ± olarak giriyor. Birbirinden eÄŸlenceli anlarÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ± No: 309 36. yeni bölüm fragmanÄ± ile bu akÅŸam fox tv ekranÄ±nda...

NO: 309 36. BÖLÜM ÖZETÄ°

Onur’un uzun zamandÄ±r üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± projenin lansman hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Lale Onur’a bu konuda destek olur. Bu durum Pelinsu ve Erol’un pek hoÅŸuna gitmez.  Bu arada Onur ve Lale’nin dadÄ± arayÄ±ÅŸÄ±nda  olduÄŸunu öÄŸrenen Erol ve Betül bu durumu lehlerine çevirmenin yollarÄ±nÄ± aramaya baÅŸlarlar. Betül’ün aklÄ±na dahiyane bir plan gelir hemen bu planÄ± uygulamaya koyarlar. Bu sefer planlarÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olabilecekler midir?

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Damat adayÄ± Serkan Hanife iÃ§in Nihat DoÄŸan'a sert Ã§Ä±ktÄ±

SÃ¶ylemezsem Olmaz programÄ±nda sunuculuk yapan Nihat DoÄŸan gelin adayÄ± Hanife iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± kelimelere karÅŸÄ±lÄ±k damat adayÄ± Serkan, "EÄŸer Hanife'ye bir ÅŸey sÃ¶yleyeceklerse gelsin Ã¶nce bana sÃ¶ylesinler. Laf, dil uzatacaklarsa Ã¶nce bana sÃ¶ylesinler." ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Bu sefer kazanmak yok Survivor tarihinde bir ilk yaÅŸanacak

Survivor 2017'de bir ilk yaÅŸanacak. YarÄ±ÅŸmacÄ±lar bir ÅŸey kazanmak iÃ§in deÄŸil, kaybetmemek iÃ§in ter dÃ¶kecek.


Poyraz Karayel yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda AyÅŸegÃ¼l babasÄ±nÄ± kurtarabilecek mi

Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel'in son iki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yine heyecan dorukta.