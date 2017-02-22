Bu sefer kazanmak yok Survivor tarihinde bir ilk yaÅŸanacak

Survivor 2017'de bir ilk yaÅŸanacak. YarÄ±ÅŸmacÄ±lar bir ÅŸey kazanmak iÃ§in deÄŸil, kaybetmemek iÃ§in ter dÃ¶kecek.

Survivor 25. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Yeni bölümde yarÄ±ÅŸma tarihinde bir ilk gerçekleÅŸecek. Ünlüler ve Gönüllüler bu kez ödül kazanmak için deÄŸil elindekileri kaybetmemek için mücadele verecekler. Survivor 2017 21 Ocak Cumartesi günü baÅŸladÄ±. Acun o gün bu seneki Survivor'Ä±n çok zor geçeceÄŸini belirtmiÅŸti. Aradan geçen bir ayÄ±n ardÄ±ndan Acun ilk bombasÄ±nÄ± patlatÄ±yor ve ceza oyunu geliyor. Ünlüler ve Gönüllüler, Survivor tarihinde bir ilk olan ceza oyununa çÄ±kacaklar. Bu oyunda ödül kazanmak yok. Ä°ki takÄ±m da elindekileri kaybetmemek için canla baÅŸla mücadele verecekler. BakalÄ±m bu oyunu kim kazanacak ve kaybeden takÄ±m neyle karÅŸÄ±laÅŸacak?