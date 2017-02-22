Damat adayÄ± Serkan Hanife iÃ§in Nihat DoÄŸan'a sert Ã§Ä±ktÄ±

SÃ¶ylemezsem Olmaz programÄ±nda sunuculuk yapan Nihat DoÄŸan gelin adayÄ± Hanife iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± kelimelere karÅŸÄ±lÄ±k damat adayÄ± Serkan, "EÄŸer Hanife'ye bir ÅŸey sÃ¶yleyeceklerse gelsin Ã¶nce bana sÃ¶ylesinler. Laf, dil uzatacaklarsa Ã¶nce bana sÃ¶ylesinler." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Beyaz TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Söylemezsem Olmaz' programÄ±nda yorumculuk yapan Nihat DoÄŸan, gelin adayÄ± Hanife için "BaÅŸörtünü çÄ±kar mini eteÄŸini giy" diyerek aÄŸÄ±r bir eleÅŸtiride bulunmuÅŸtu. Nihat DoÄŸan'Ä±n bu sözlerini mahkemeye taÅŸÄ±yan Hanife, hakim karÅŸÄ±sÄ±nda hakkÄ±nÄ± arayacak. Zuhal Topal'Ä±n sunduÄŸu izdivaç programÄ±nÄ±n dün yayÄ±nlanan bölümünde Hanife ile bir dönem birliktelik yaÅŸayan Serkan da isim vermeden Nihat DoÄŸan'a göndermede bulunarak topa girdi. Hanife'nin kendisi için çok deÄŸerli olduÄŸunu vurgulayan Serkan, "EÄŸer Hanife'ye bir ÅŸey söyleyeceklerse gelsin önce bana söylesinler. Laf, dil uzatacaklarsa önce bana söylesinler. Bu söylediÄŸimi nasÄ±l algÄ±layacaklarsa algÄ±lasÄ±nlar" dedi.