VatanÄ±m Sensin'in yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlanmadÄ± dizi yayÄ±ndan mÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Ä°zlenme rekorlarÄ± kÄ±ran VatanÄ±m Sensin dizisinin 23 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nkÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n fragmanÄ± hala yayÄ±nlanmayÄ±nca izleyici dizinin yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Survivor'u bile reytinglerde alt eden Kanal D'nin izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran dizisi "VatanÄ±m Sensin"in beklenen fragmanÄ± yayÄ±nlanmayÄ±nca, dizinin yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. YayÄ±na girdiÄŸi ilk günden beri reyting rekorlarÄ± kÄ±ran ve reyting listelerinde rakip tanÄ±mayan Survivor'Ä± bile alt eden "VatanÄ±m Sensin" dizisinin 23 Åžubat PerÅŸembe günü yayÄ±nlanmasÄ± beklenen bölümünün fragmanÄ± yayÄ±nlanmadÄ±. Merakla beklenen fragmanÄ±n yayÄ±nlanmamasÄ± dizinin izleyicilerini meraka düÅŸürdü. Sosyal medyada fragmanÄ±n yayÄ±nlanmamasÄ±yla ilgili dizinin yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ä°DDÄ°ALAR KUVVETLENDÄ°

YapÄ±lan bunca yoruma raÄŸmen sevilen dizinin yapÄ±mcÄ± ÅŸirketinden ve oyuncularÄ±ndan dizinin akÄ±betiyle ilgili herhangi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. YapÄ±mcÄ± ÅŸirketten açÄ±klama gelmemesi dizinin yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddialarÄ± kuvvetlendirdi.