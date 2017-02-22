DiyarbakÄ±r'daki operasyona katÄ±ldÄ± Erhan Ã‡elik rakiplerine fark attÄ±

Erhan Ã‡elik, DiyarbakÄ±r'daki uyuÅŸturucu operasyonuna katÄ±ldÄ±. SÄ±cak Ã§atÄ±ÅŸmalara da katÄ±lan Ã‡elik, rakiplerinin bir adÄ±m Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti.

TRT1 Ana Haber sunucusu Erhan Çelik, DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü'nün düzenlediÄŸi son yÄ±llarÄ±n en büyük uyuÅŸturucu operasyonuna katÄ±ldÄ±. Çelik, geçtiÄŸimiz günlerde de Türkiye'nin Irak sÄ±nÄ±rÄ±na en yakÄ±n karakolunda 72 askerle 48 saat geçirip ve sÄ±cak çatÄ±ÅŸmalarÄ± görüntülemiÅŸti. Haberi görenler sosyal medyadan Çelik'in rakipleri Ahmet Hakan ve Fatih Portakal'Ä± solladÄ±ÄŸÄ± yorumunda bulundu. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü PKK'nÄ±n uyuÅŸturucu kanallarÄ±na aynÄ± anda 3 koldan ÅŸok operasyonlar düzenleyen Emniyet ve Jandarma Özel Harekat timlerinin de desteklendiÄŸi operasyona istihbarat ekipleri de katÄ±ldÄ±. TRT1 Ana Haber Ekibi ve Erhan Çelik'in de dakika dakika görüntülediÄŸi bu operasyon ve tüm detaylar bu akÅŸam ana haber ekranlarÄ±nda yayÄ±nlandÄ±.

1 BUÇUK TON UYUÅžTURUCU ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

Terör örgütü PKK nÄ±n uluslararasÄ± uyuÅŸturucu ticareti ile kazandÄ±ÄŸÄ± gelire yönelik büyük bir darbe indirilen ve 24 saat süren operasyon sonunda yaklaÅŸÄ±k 1 buçuk ton uyuÅŸturucu ele geçirildi. BunlarÄ± depolayan, sevk eden ve satÄ±ÅŸÄ±na aracÄ±lÄ±k eden pek çok kiÅŸi de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Erhan Çelik, geçtiÄŸimiz günlerde Türkiye'nin Irak sÄ±nÄ±rÄ±na gitmiÅŸ sÄ±cak çatÄ±ÅŸmalara katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Haberi duyanlar sosyal medyadan Çelik'in rakipleri Fatih Portakal ve Ahmet Hakan'Ä± solladÄ±ÄŸÄ± yorumunda bulundu.