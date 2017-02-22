Ana Sayfa | MEDYA 22/02/2017 20:39

Survivor'dan elenen Berna Ã–ztÃ¼rk'ten ÅŸok aÃ§Ä±klama


Survivor 2017'den elenen Berna Ã–ztÃ¼rk, kendisine kumpas yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Survivor'dan elenen Berna Öztürk, kendisine kumpas kurulduÄŸunu söyleyerek konseyde adÄ±nÄ±n çÄ±kmasÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Öztürk, "6 kiÅŸinin birden benim adÄ±mÄ± yazmasÄ± akÄ±llara zarar bir durumdur" dedi. Berna Öztürk, elenmesinden dolayÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoku anlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sema ve PÄ±nar'dan sonra en iyi yarÄ±ÅŸmacÄ± benim diyerek iddialÄ± bir açÄ±klamada da bulundu. Elenmesinden dolayÄ± ÅŸok yaÅŸayan Berna "en büyük dileÄŸim herkesin gönlüne göre olmasÄ±. Gerçekten gönülleri kara kaplÄ± insanlar gördüm. Ben onlarÄ±n oyununa geldim" dedi. Öztürk, Survivor'da PÄ±nar'Ä±n birinci olmasÄ±nÄ± istediÄŸini söyleyerek favorisini de açÄ±kladÄ±.

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DiyarbakÄ±r'daki operasyona katÄ±ldÄ± Erhan Ã‡elik rakiplerine fark attÄ±

Erhan Ã‡elik, DiyarbakÄ±r'daki uyuÅŸturucu operasyonuna katÄ±ldÄ±. SÄ±cak Ã§atÄ±ÅŸmalara da katÄ±lan Ã‡elik, rakiplerinin bir adÄ±m Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti.


VatanÄ±m Sensin'in yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlanmadÄ± dizi yayÄ±ndan mÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Ä°zlenme rekorlarÄ± kÄ±ran VatanÄ±m Sensin dizisinin 23 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nkÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n fragmanÄ± hala yayÄ±nlanmayÄ±nca izleyici dizinin yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.


Damat adayÄ± Serkan Hanife iÃ§in Nihat DoÄŸan'a sert Ã§Ä±ktÄ±

SÃ¶ylemezsem Olmaz programÄ±nda sunuculuk yapan Nihat DoÄŸan gelin adayÄ± Hanife iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± kelimelere karÅŸÄ±lÄ±k damat adayÄ± Serkan, "EÄŸer Hanife'ye bir ÅŸey sÃ¶yleyeceklerse gelsin Ã¶nce bana sÃ¶ylesinler. Laf, dil uzatacaklarsa Ã¶nce bana sÃ¶ylesinler." ÅŸeklinde konuÅŸtu.