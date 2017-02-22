Survivor'dan elenen Berna Ã–ztÃ¼rk'ten ÅŸok aÃ§Ä±klama

Survivor 2017'den elenen Berna Ã–ztÃ¼rk, kendisine kumpas yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Survivor'dan elenen Berna Öztürk, kendisine kumpas kurulduÄŸunu söyleyerek konseyde adÄ±nÄ±n çÄ±kmasÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Öztürk, "6 kiÅŸinin birden benim adÄ±mÄ± yazmasÄ± akÄ±llara zarar bir durumdur" dedi. Berna Öztürk, elenmesinden dolayÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoku anlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sema ve PÄ±nar'dan sonra en iyi yarÄ±ÅŸmacÄ± benim diyerek iddialÄ± bir açÄ±klamada da bulundu. Elenmesinden dolayÄ± ÅŸok yaÅŸayan Berna "en büyük dileÄŸim herkesin gönlüne göre olmasÄ±. Gerçekten gönülleri kara kaplÄ± insanlar gördüm. Ben onlarÄ±n oyununa geldim" dedi. Öztürk, Survivor'da PÄ±nar'Ä±n birinci olmasÄ±nÄ± istediÄŸini söyleyerek favorisini de açÄ±kladÄ±.