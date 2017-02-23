Aliyev Fatih Portakal'Ä± affetmedi FOX TV'nin yayÄ±nÄ±nÄ± durdurdu

Azerbaycan'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± olan Aliyev'in eÅŸini yardÄ±mcÄ±sÄ± ilan etmesi Ã¼zerine FOX ana haber sunucusu Fatih Portakal sivri ve alaycÄ± dille konuyu eleÅŸtirdi. Aliyev'in bu duruma kÄ±zmasÄ± Ã¼zerine FOX TV'nin yayÄ±nÄ±nÄ± durdurttu.

Zaman zaman yaptÄ±ÄŸÄ± sivri çÄ±kÄ±ÅŸlarla dikkatleri üzerine çeken Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'a kardeÅŸ ülke Azerbaycan'dan büyük darbe geldi. Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'in eÅŸini cumhurbaÅŸkanÄ± birinci yardÄ±mcÄ±sÄ± ilan etmesi haberini alaycÄ± bir dille sunan Fatih Portakal'Ä±n üslubu ve sözleri Azeri yetkililerin tepkisini çekti. Haberin üzerinden çok geçmedi Azerbaycan, Fox TV'nin yayÄ±nÄ±nÄ± durdurdu.Fox TV'nin yayÄ±nÄ±n durdurulduÄŸu haberini ise CHP Ä°stanbul Milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ attÄ±ÄŸÄ± bir tweet'le duyurdu. Aliyev, Fatih Portakal'Ä±n Türk dünyasÄ± ülkelerini sevmediÄŸini ve bu yüzden taraflÄ± yayÄ±nlar gerçekleÅŸtirdiÄŸini savundu. FOX TV'nin gazetecisi Fatih Portakal'Ä±n amacÄ± Türkiye Azerbaycan iliÅŸkilerine zarar getirmektir. Azerbaycan ile ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ülkemize yönelik haber, tek taraflÄ± ve önyargÄ±lÄ± olmaktadÄ±r. Fatih Portakal hiçbir zaman isteÄŸine nail olmayacaktÄ±r. Çünkü, Türk halkÄ± her zaman Azerbaycan'Ä±n yanÄ±nda olmuÅŸtur ve bundan sonra da olacaktÄ±r.