Ana Sayfa | MEDYA 23/02/2017 10:36

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul 79'uncu bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±


Reyting rekortmeni dizi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un 79. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Peki bu haftaki bÃ¶lÃ¼mde ErtuÄŸrul Bizans'a karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadelede baÅŸarÄ±lÄ± olacak mÄ±? Ä°ÅŸte detaylar...

ÇarÅŸamba günlerinin reyting rekortmeni DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un dün yeni bölümü izleyici ile buluÅŸtu. Yeni bölümün hemen ardÄ±ndan da 79. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Fragman da ErtuÄŸrul'un hedeflerine ulaÅŸmak için her ÅŸeyi göze aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Bizans'Ä±n kirli oyunlarÄ± ile mücadele için elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ± görülüyor.TRT 1 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan ekranlarÄ±n sevilen dizisi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul son bölümüyle yine izleyenlerin nefeslerini kesti. DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un yayÄ±nlanan yeni bölüm fragmanÄ±nda Aliyar Bey'in ölüp ölmediÄŸine iliÅŸkin sorular cevapsÄ±z kaldÄ±. "DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'da Aliyar Bey ölecek mi?" sorusu merakla bekleniyor. Hapishaneden kaçan BamsÄ± tekrar yakalanÄ±yor. MüthiÅŸ bir kapÄ±ÅŸma sonucunda BamsÄ± bÄ±çak darbesi yiyerek yere düÅŸüyor. BamsÄ±'nÄ±n ölüp ölmeyeceÄŸi ise yeni bölümde netlik kazanacak.

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul 79. bölüm fragmanÄ± :


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Ä°zleyicileri yÄ±kan iddia VatanÄ±m Sensin dizisi yayÄ±ndan mÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi VatanÄ±m Sensin'in bu haftaki bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlanmadÄ±.Ä°zleyiciler tarafÄ±ndan "dizi yayÄ±ndan mÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±" sorularÄ±na henÃ¼z yapÄ±m ÅŸirketinden veya kanaldan bir aÃ§Ä±klama gelmedi.


Star grubu patronu Ferit Åžahenk kanallarÄ±nÄ± satÄ±yor mu

Star grubu patronu Ferit Åžahenk, DigitÃ¼rk'Ã¼ satÄ±n alan Bein Sports grubuyla anlaÅŸtÄ±.


Aliyev Fatih Portakal'Ä± affetmedi FOX TV'nin yayÄ±nÄ±nÄ± durdurdu

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