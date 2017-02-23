DiriliÅŸ ErtuÄŸrul 79'uncu bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Reyting rekortmeni dizi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un 79. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Peki bu haftaki bÃ¶lÃ¼mde ErtuÄŸrul Bizans'a karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadelede baÅŸarÄ±lÄ± olacak mÄ±? Ä°ÅŸte detaylar...

ÇarÅŸamba günlerinin reyting rekortmeni DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un dün yeni bölümü izleyici ile buluÅŸtu. Yeni bölümün hemen ardÄ±ndan da 79. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Fragman da ErtuÄŸrul'un hedeflerine ulaÅŸmak için her ÅŸeyi göze aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Bizans'Ä±n kirli oyunlarÄ± ile mücadele için elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ± görülüyor.TRT 1 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan ekranlarÄ±n sevilen dizisi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul son bölümüyle yine izleyenlerin nefeslerini kesti. DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un yayÄ±nlanan yeni bölüm fragmanÄ±nda Aliyar Bey'in ölüp ölmediÄŸine iliÅŸkin sorular cevapsÄ±z kaldÄ±. "DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'da Aliyar Bey ölecek mi?" sorusu merakla bekleniyor. Hapishaneden kaçan BamsÄ± tekrar yakalanÄ±yor. MüthiÅŸ bir kapÄ±ÅŸma sonucunda BamsÄ± bÄ±çak darbesi yiyerek yere düÅŸüyor. BamsÄ±'nÄ±n ölüp ölmeyeceÄŸi ise yeni bölümde netlik kazanacak.

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul 79. bölüm fragmanÄ± :



