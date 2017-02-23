Ana Sayfa | MEDYA 23/02/2017 11:01

Star grubu patronu Ferit Åžahenk kanallarÄ±nÄ± satÄ±yor mu


Star grubu patronu Ferit Åžahenk, DigitÃ¼rk'Ã¼ satÄ±n alan Bein Sports grubuyla anlaÅŸtÄ±.

Digitürk'ü satÄ±n alan Bein Sports grubu, Star grubunun patronu Ferit Åžahenk'le de el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸmaya göre Star TV, NTV, NTVSpor ve 4 kanal, KatarlÄ±larÄ±n yönetimine geçiyor.Star grubunun patronu Ferit Åžahenk, günlerdir süren görüÅŸmeler sonunda beIN'le tüm konularda mutabakata vardÄ±.UçanKuÅŸ'un haberine göre Digitürk'ü de yeni alan KatarlÄ± beIN grubu, yapÄ±lan anlaÅŸmaya göre Star TV, NTV, NTV Spor, Kral TV, Kral Pop, Euro Star, NTV Avrupa'nÄ±n yeni sahibi oluyor.Hatta son dakikaya kadar "ortada" olan radyolar konusunda da sonunda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, Kral FM, Kral Pop, Kral World ve NTV radyo da beIN'in oluyor.

FERÄ°T ÅžAHENK, bEIN'DEN YÜZDE 30 HÄ°SSE ALACAK!

Bu anlaÅŸmayla birlikte Ferit Åžahenk'e de Türkiye'deki tüm beIN hissesinden yüzde 30 pay verilecek.Yani Digitürk'le birlikte artÄ±k tüm bu kanallarÄ±n ve radyolarÄ±n sahibi beIN olacak ancak Åžahenk de tüm bu varlÄ±klarÄ±n yüzde 30'una sahip olacak. Åžahenk, beIN'in yüzde 30'luk ortaÄŸÄ± olacak. Fakat artÄ±k tüm yönetim beIN'e geçecek.UçanKuÅŸ'a gelen anlaÅŸma bilgilerine göre, BeIN, Digiturk'te yaptÄ±ÄŸÄ± gibi, tüm yönetimi kendi ekibinden oluÅŸturacak.Åžirketlerin acilen kara geçirilmesi planlandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

 

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