Ana Sayfa | MEDYA 23/02/2017 11:32

Ä°zleyicileri yÄ±kan iddia VatanÄ±m Sensin dizisi yayÄ±ndan mÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±


Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi VatanÄ±m Sensin'in bu haftaki bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlanmadÄ±.Ä°zleyiciler tarafÄ±ndan "dizi yayÄ±ndan mÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±" sorularÄ±na henÃ¼z yapÄ±m ÅŸirketinden veya kanaldan bir aÃ§Ä±klama gelmedi.

YayÄ±na girdiÄŸi ilk günden beri reyting rekorlarÄ± kÄ±ran ve reyting listelerinde rakip tanÄ±mayan Survivor'Ä± bile alt eden "VatanÄ±m Sensin" dizisinin 23 Åžubat PerÅŸembe günü yayÄ±nlanmasÄ± beklenen bölümünün fragmanÄ± yayÄ±nlanmadÄ±.Merakla beklenen fragmanÄ±n yayÄ±nlanmamasÄ± dizinin izleyicilerini meraka düÅŸürdü. Sosyal medyada fragmanÄ±n yayÄ±nlanmamasÄ±yla ilgili dizinin yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.YapÄ±lan bunca yoruma raÄŸmen sevilen dizinin yapÄ±mcÄ± ÅŸirketinden ve oyuncularÄ±ndan dizinin akÄ±betiyle ilgili herhangi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. YapÄ±mcÄ± ÅŸirketten açÄ±klama gelmemesi dizinin yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddialarÄ± kuvvetlendirdi.

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