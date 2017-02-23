TBMM evlilik ve izdivaÃ§ programlarÄ± iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±

Son dÃ¶nemde Ã¶zellikle Nihat DoÄŸan'Ä±n gÃ¼ndeminden dÃ¼ÅŸmeyen izdivaÃ§ programlarÄ± iÃ§in TBMM gelen ÅŸikayetler Ã¼zerine programlarÄ± inceleme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde, evlilik ve izdivaç programlarÄ±nÄ±n aile kurumuna olumsuz etkilerini araÅŸtÄ±rmak, incelemek üzere alt komisyon kuruldu. Nihat DoÄŸan'Ä±n "Söylemezsem Olmaz" programÄ±nda evlilik programlarÄ±na katÄ±lanlarÄ±n çoÄŸu "eskort" sözünden sonra bu programlar konusundaki tepkiler çÄ±ÄŸ gibi büyüdü.Kurulan alt komisyona iliÅŸkin AA muhabirine açÄ±klamada bulunan, TBMM Dilekçe Komisyonu BaÅŸkanÄ± AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Belma SatÄ±r, komisyona, televizyon kanallarÄ±ndaki evlilik programlarÄ±na iliÅŸkin çok sayÄ±da ÅŸikayet dilekçesi geldiÄŸini söyledi.Yüksek izlenme oranlarÄ± nedeniyle hemen hemen bütün özel kanallarda evlilik ve izdivaç programlarÄ±nÄ±n, izlenme oranlarÄ±nÄ±n en yüksek olduÄŸu saatlerde birkaç saat yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken SatÄ±r, "Televizyonlardaki evlilik ve izdivaç programlarÄ±nda aile bütünlüÄŸünü bozan unsurlar var. Hukuka, kadÄ±n haklarÄ±na ve ahlaka aykÄ±rÄ± yayÄ±nlar var. Meclise ulaÅŸan dilekçelerle bu konuda inceleme yapma zarureti doÄŸdu" dedi

"HER ÅžEY PARA DEMEK DEÄžÄ°L"

TBMM Aile BütünlüÄŸünün KorunmasÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonunun konuyla ilgili araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporla RTÜK'e, medya kuruluÅŸlarÄ±na, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±na önerilerde bulunduÄŸunu anÄ±msatan SatÄ±r, TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyonda ise sadece evlilik ve izdivaç programlarÄ±nÄ±n aile kurumuna olumsuz etkilerininin araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p inceleneceÄŸini söyledi.SatÄ±r, "Evlilik ve izdivaç programlarÄ±nÄ±n aile kurumuna olumsuz etkilerine yönelik kamuoyu baskÄ±sÄ± oluÅŸturmak lazÄ±m, özel sektörün, televizyon kanallarÄ±nÄ±n kendisine çekidüzen vermesini saÄŸlamak lazÄ±m ve bazÄ± ÅŸeylerin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n para olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n herkes tarafÄ±ndan bilinmesi lazÄ±m" diye konuÅŸtu.Erkeklerin de bu programlardan ÅŸikayetçi olduÄŸunu ifade eden SatÄ±r, TBMM Dilekçe Komisyonundaki erkek üyelerin alt komisyona katÄ±lmak için talepte bulunduklarÄ±nÄ± kaydetti.TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan, evlilik ve izdivaç programlarÄ±nÄ±n aile kurumuna olumsuz etkileri araÅŸtÄ±rma ve inceleme alt komisyonunda AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz görev yapacak.