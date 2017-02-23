YayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yordu VatanÄ±m Sensin'den bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi VatanÄ±m Sensin dizisinin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.

Kanal D'nin reyting rekorlarÄ± kÄ±ran dizisi "VatanÄ±m Sensin"in yeni bölümü fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Tevfik, Azize'ye "niye benimle evlenmiyorsun" diye isyan edince, Azize hamile olduÄŸunu söylüyor.En son bölümde Cevdet, Azize'yi boÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Bu bölümde Tevfik isyan edince Azize hamile olduÄŸunu açÄ±klÄ±yorVasili, Cevdet'in kendisini kanÄ±tlayabilmesi için EÅŸref PaÅŸa'yÄ± onun öldürmesi gerektiÄŸini söylüyor. EÅŸref PaÅŸa'nÄ±n yanÄ±nda yer alanlar, Cevdet'i hedef gösteriyorlar! Tevfik ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Cevdet, büyük hesaplaÅŸmalarÄ± için gün sayÄ±yor! Azize ise Tevfik'e gizli sÄ±rrÄ±nÄ± açÄ±klÄ±yor!Hilal, Leon'a Halil Ä°kbal'in kendisi olduÄŸunu açÄ±klÄ±yor; ablasÄ± YÄ±ldÄ±z ile büyük yüzleÅŸmesi gerçekleÅŸiyor. Hilal'in gizli duygularÄ±nÄ± öÄŸrenmek istayan YÄ±ldÄ±z, Hilal'i köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. VatanÄ±m Sensin'in yeni bölümü 2 Mart PerÅŸembe akÅŸamÄ± Kanal D'de izleyici ile buluÅŸacak.

VatanÄ±m Sensin yeni bölüm fragmanÄ± :



