Ana Sayfa | MEDYA 23/02/2017 18:25

YayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yordu VatanÄ±m Sensin'den bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz


Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi VatanÄ±m Sensin dizisinin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.

Kanal D'nin reyting rekorlarÄ± kÄ±ran dizisi "VatanÄ±m Sensin"in yeni bölümü fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Tevfik, Azize'ye "niye benimle evlenmiyorsun" diye isyan edince, Azize hamile olduÄŸunu söylüyor.En son bölümde Cevdet, Azize'yi boÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Bu bölümde Tevfik isyan edince Azize hamile olduÄŸunu açÄ±klÄ±yorVasili, Cevdet'in kendisini kanÄ±tlayabilmesi için EÅŸref PaÅŸa'yÄ± onun öldürmesi gerektiÄŸini söylüyor. EÅŸref PaÅŸa'nÄ±n yanÄ±nda yer alanlar, Cevdet'i hedef gösteriyorlar! Tevfik ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Cevdet, büyük hesaplaÅŸmalarÄ± için gün sayÄ±yor! Azize ise Tevfik'e gizli sÄ±rrÄ±nÄ± açÄ±klÄ±yor!Hilal, Leon'a Halil Ä°kbal'in kendisi olduÄŸunu açÄ±klÄ±yor; ablasÄ± YÄ±ldÄ±z ile büyük yüzleÅŸmesi gerçekleÅŸiyor. Hilal'in gizli duygularÄ±nÄ± öÄŸrenmek istayan YÄ±ldÄ±z, Hilal'i köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. VatanÄ±m Sensin'in yeni bölümü 2 Mart PerÅŸembe akÅŸamÄ± Kanal D'de izleyici ile buluÅŸacak.

VatanÄ±m Sensin yeni bölüm fragmanÄ± : 


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Ä°zdivacÄ±n gelin adaylarÄ±ndan ÅŸok Ã§aÄŸrÄ± Gel artÄ±k periÅŸanÄ±m

Gelin-damat adaylarÄ±nÄ±n eÅŸlerini aradÄ±ÄŸÄ± izdivaÃ§ programlarÄ±nda bir ilke daha imza atÄ±ldÄ±. Esra Erol'un gelin adaylarÄ± gelecek damat adaylarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.


TBMM evlilik ve izdivaÃ§ programlarÄ± iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±

Son dÃ¶nemde Ã¶zellikle Nihat DoÄŸan'Ä±n gÃ¼ndeminden dÃ¼ÅŸmeyen izdivaÃ§ programlarÄ± iÃ§in TBMM gelen ÅŸikayetler Ã¼zerine programlarÄ± inceleme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


Ä°zleyicileri yÄ±kan iddia VatanÄ±m Sensin dizisi yayÄ±ndan mÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi VatanÄ±m Sensin'in bu haftaki bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlanmadÄ±.Ä°zleyiciler tarafÄ±ndan "dizi yayÄ±ndan mÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±" sorularÄ±na henÃ¼z yapÄ±m ÅŸirketinden veya kanaldan bir aÃ§Ä±klama gelmedi.