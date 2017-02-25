Ana Sayfa | MEDYA 25/02/2017 07:49

Koca bulamadÄ± ama reyting rekortmeni dizide iÅŸ kaptÄ±


"SÃ¶ylemezsem Olmaz" sunucu Nihat DoÄŸan'Ä±n eleÅŸtirdiÄŸi Hanife, izdivaca veda etmiÅŸti. Åžimdi reyting rekortmeni diziden teklif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Son dönemlerde Beyaz TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Söylemezsem Olmaz' programÄ±nda yorumculuk yapan Nihat DoÄŸan ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± polemikle gündeme gelen gelin adayÄ± Hanife reyting rekoru kÄ±ran bir dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ±ndan teklif aldÄ±. Ä°zdivaç programÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r eÅŸ arayan Hanife, sayÄ±sÄ±z taliple görüÅŸmesine raÄŸmen aradÄ±ÄŸÄ± damat adayÄ±nÄ± bir türlü bulamamÄ±ÅŸtÄ±. Son dönemlerde damat adayÄ± Serkan ile yakÄ±nlaÅŸan Hanife'nin gittiÄŸi gece kulübündeki görüntüleri büyük yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Konuyla ilgili Beyaz TV'de yorumculuk yapan Nihat DoÄŸan, Hanife'yi hedef alarak "BaÅŸörtüsünü çÄ±karÄ±p mini eteÄŸini giysin" sözleriyle aÄŸÄ±r bir eleÅŸtiride bulunmuÅŸtu. Nihat DoÄŸan'Ä±n bu eleÅŸtirisi sonrasÄ± konuyu mahkemeye taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Hanife, bir süre aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Serkan'a da veda mektubu yazarak bundan sonra izdivaç programÄ±na çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

 

 

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YayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yordu VatanÄ±m Sensin'den bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz

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Ä°zdivacÄ±n gelin adaylarÄ±ndan ÅŸok Ã§aÄŸrÄ± Gel artÄ±k periÅŸanÄ±m

Gelin-damat adaylarÄ±nÄ±n eÅŸlerini aradÄ±ÄŸÄ± izdivaÃ§ programlarÄ±nda bir ilke daha imza atÄ±ldÄ±. Esra Erol'un gelin adaylarÄ± gelecek damat adaylarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.


TBMM evlilik ve izdivaÃ§ programlarÄ± iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±

Son dÃ¶nemde Ã¶zellikle Nihat DoÄŸan'Ä±n gÃ¼ndeminden dÃ¼ÅŸmeyen izdivaÃ§ programlarÄ± iÃ§in TBMM gelen ÅŸikayetler Ã¼zerine programlarÄ± inceleme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.