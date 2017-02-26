SavaÅŸ muhabiri olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu Musul'daki patlamada hayatÄ±nÄ± kaybetti

Irak ordusu ve DAEÅž arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada savaÅŸ muhabiri olarak gÃ¶rev yapan Rudaw medya grubu Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Irak'ta terör örgütü DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda Irak ordusunun sürdürdüÄŸü operasyonlarÄ± takip eden Rudaw muhabiri, DEAÅž tarafÄ±ndan yola tuzaklanmÄ±ÅŸ bir bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ölen gazetecinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Rudaw medya grubunda çalÄ±ÅŸan Åžifa Gerdi olduÄŸu açÄ±klandÄ±. Patlamada kameraman Yunus Mustafa da yaralandÄ±. Gerdi, Musul'daki operasyon için hazÄ±rlanan özel program 'Focus Musul'un sunucusu olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir savaÅŸ muhabiri olarak cephelerde de görev alÄ±yordu.Otuz yaÅŸÄ±ndaki Gerdi, bir mülteci olarak Ä°ran'da doÄŸmuÅŸtu.Rudaw televizyonu, muhabirinin ölümünün ardÄ±ndan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± anma mesajÄ±nda, Gardi'nin, erkek egemen bir dünyadaki kalÄ±plarÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.r