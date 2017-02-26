Recep Ä°vedik 5 ilk haftasÄ±ndan izlenme rekoru kÄ±rdÄ±

Recep ivedik serisinin son filmi "Recep Ä°vedik 5" 8 gÃ¼nde 2 milyonun Ã¼zerinde kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenerek rekora koÅŸtu.

DuyurulduÄŸu günden bu yana tartÄ±ÅŸmalara neden olan Recep Ä°vedik 5 filmi, cevabÄ±nÄ± giÅŸede veriyor. Geçen hafta vizyona giren Recep Ä°vedik 5, 8 günde 2 milyon 882 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenerek rekora imza attÄ±. Geçen hafta vizyona giren film, hafta sonu en iyi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±ndan sonra en iyi ilk hafta rekorunu da kÄ±rdÄ±. 8 günde 2 milyon 882 bin 383 kiÅŸiyle büyük bir baÅŸarÄ±ya imza atan film, bu sürede 33 milyon 599 bin 111 TL hasÄ±lat elde etti.