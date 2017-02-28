Financial Times TÃ¼rkiye muhabirinden Ã§ok konuÅŸulacak ErdoÄŸan analizi

Ä°ngiliz basÄ±n organlarÄ±ndan biri olan Financial Times'ta Mehul Srivastava imzalÄ± "ErdoÄŸan devrimini tamamlÄ±yor" adÄ±nda bir analiz yayÄ±mlandÄ±

OkullarÄ±n müfredatÄ±nda bu yÄ±l yapÄ±lan bir deÄŸiÅŸiklikle öÄŸrencilere iki video izletildiÄŸi anekdotunu vererek baÅŸlayan yazÄ±da, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Mustafa Kemal Atatürk arasÄ±ndaki yöntem benzerliÄŸi vurgulanÄ±yor.

MüfredatÄ±n 'kimilerince ikinci devrim' olarak tanÄ±mlanan süreci kutladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±yor.

Gösterilen videolarda Atatürk'ün Gelibolu'daki görüntülerinin ardÄ±ndan ErdoÄŸan'Ä±n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin bastÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin görüntülerinin geldiÄŸi belirtiliyor.

MesajÄ±n "Atatürk'ün kurucu, ErdoÄŸan'Ä±n koruyucu" olduÄŸu belirtilen yazÄ±da, iki liderin siyasi görüÅŸleri arasÄ±ndaki farka raÄŸmen benzeÅŸtikleri, "Atatürk gibi ErdoÄŸan da kendini gücü halkÄ±n iradesinden gelen ve ideallerini yansÄ±tacak ÅŸekilde toplumu yeniden yaratan bir sosyal mühendis unvanÄ±na sahip demir yumruklu bir lider olarak sunuyor" ifadesiyle anlatÄ±lÄ±yor.

"ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± devrimi tamamlamasÄ± için 16 Nisan'daki referandumu kazanmasÄ±" gerektiÄŸi belirtilirken 15 Temmuz'un ardÄ±ndan ErdoÄŸan'Ä±n 'tasfiye silahÄ±nÄ±' kullandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

'ErdoÄŸan bir tehlike görüyor'

Haber için konuÅŸan ErdoÄŸan'a yakÄ±n olan eski isimlerden bir kaynak, "ArkadaÅŸÄ±m ErdoÄŸan bir tehdit görüyor, gerçek bir tehdit, bu yüzden bununla savaÅŸmalÄ±. KaygÄ± verici olan ise bunun hiçbir zaman sona ermemesi ve kimsenin kendini güvende hissetmemesi" diyor.

Resmi Gazete'nin görevden almalarÄ±n duyurucusu haline geldiÄŸi belirtilen haberde, bir kaynak ihraç edilen kamu görevlileri yerine iktidarda bulunan AKP'ye (Adalet ve KalkÄ±nma Partisi) yakÄ±n isimlerin getirildiÄŸini iddia ediyor.

'10 milyon dolarlÄ±k mal varlÄ±ÄŸÄ±na el kondu'

Resmi Gazete'nin aynÄ± zamanda ülkenin mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kontrol etme aracÄ± haline dönüÅŸtüÄŸünü yazan makale, darbe giriÅŸimiyle suçlanan Fethullah Gülen'e yakÄ±n isimlerin 10 milyon dolarlÄ±k mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konduÄŸu belirtiliyor.

"10 yÄ±ldÄ±r bu iÅŸ sahipleri, ErdoÄŸan ve Gülen sekülerlere karÅŸÄ± iÅŸbirliÄŸi yaparken hükümetten aldÄ±klarÄ± sözleÅŸmelerle zenginleÅŸti" diyen yazÄ±da sadece 100 milyon dolarlÄ±k bir deÄŸeri olan otobüs ÅŸirketinin sahibi olan Galip Öztürk'ün piyasa deÄŸeri bir zamanlar 6 milyar dolar olan Koza Ä°pek gibi bir gruba sadece ErdoÄŸan'Ä±n istediÄŸini yapabileceÄŸi için talip olduÄŸu aktarÄ±lÄ±yor.

YazÄ±da aynÄ± zamanda varlÄ±k fonunun da Resmi Gazete'de yer alan duyuruyla kurulduÄŸu hatÄ±rlatÄ±lÄ±yor.

CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n bir danÄ±ÅŸmanÄ± ise referandumun ErdoÄŸan'Ä±n halka daha çok hesap vermesi için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken, "SayÄ±n ErdoÄŸan uzun zamandÄ±r, Kemalistlere, sekülerlere, Gülencilere karÅŸÄ± bir mücadele veriyor. Etkileri hemen ortadan kalkmadÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± seçilmesinin gerektirdiÄŸi ne yapmaya kalksa engelliyorlar" diyor.