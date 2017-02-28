ÃœnlÃ¼ oyuncu Zafer AlgÃ¶z kadÄ±n oldu

ÃœnlÃ¼ oyuncu Zafer AlgÃ¶z, yeni filmi "Deli AÅŸk"taki rolÃ¼ iÃ§in kadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girecek.

Zafer Algöz, yeni filmde izleyiciyi ÅŸaÅŸÄ±rtacak. 10 Mart'ta vizyona girmeye hazÄ±rlanan 'Deli AÅŸk'taki rolüyle usta oyuncu Zafer Algöz, izleyiciyi çok ÅŸaÅŸÄ±rtacak.Zafer Algöz 10 Mart’ta vizyona girecek olan ‘Deli AÅŸk’ filminde kadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girdi. ‘Carol’ adlÄ± bir karakteri canlandÄ±rdÄ±.Murat Kaman ve Murat Dündar’Ä±n yönettiÄŸi film sevdiÄŸi kadÄ±nÄ± kazanmaya çalÄ±ÅŸan dondurmacÄ± Ekrem’in macerasÄ±nÄ± anlatÄ±yor.