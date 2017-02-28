Ana Sayfa | MEDYA 28/02/2017 11:16

ÃœnlÃ¼ oyuncu Zafer AlgÃ¶z kadÄ±n oldu


ÃœnlÃ¼ oyuncu Zafer AlgÃ¶z, yeni filmi "Deli AÅŸk"taki rolÃ¼ iÃ§in kadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girecek.

Zafer Algöz, yeni filmde izleyiciyi ÅŸaÅŸÄ±rtacak. 10 Mart'ta vizyona girmeye hazÄ±rlanan 'Deli AÅŸk'taki rolüyle usta oyuncu Zafer Algöz, izleyiciyi çok ÅŸaÅŸÄ±rtacak.Zafer Algöz 10 Mart’ta vizyona girecek olan ‘Deli AÅŸk’ filminde kadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girdi. ‘Carol’ adlÄ± bir karakteri canlandÄ±rdÄ±.Murat Kaman ve Murat Dündar’Ä±n yönettiÄŸi film sevdiÄŸi kadÄ±nÄ± kazanmaya çalÄ±ÅŸan dondurmacÄ± Ekrem’in macerasÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Oscar'da yanlÄ±ÅŸlÄ±kla La La Land'a Ã¶dÃ¼l verilmesinin nedeni aÃ§Ä±klandÄ±

89. Oscar Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde "En Ä°yi Film" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n Moonlight'a ait olmasÄ±na karÅŸÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla La La Land'a verilmesinin nedeni aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸtu.


Kurtlar Vadisi izleyicileri mÃ¼jde dizinin yeni kanalÄ± belli oldu

Kurtlar Vadisi Pusu'nun TRT 1 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanmaya devam edeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.


VatanÄ±m Sensin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Cevdet EÅŸref PaÅŸa'yÄ± Ã¶ldÃ¼recek mi

Kanal D'nin sevilen dizisi VatanÄ±m Sensin'in 17. bÃ¶lÃ¼m 2. fragmanÄ± da yayÄ±nlandÄ±. HeyecanlÄ± bÃ¶lÃ¼mle izleyici 2 Mart PerÅŸembe saat 20.00'da Kanal D'de buluÅŸacak.