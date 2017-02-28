Oscar'da yanlÄ±ÅŸlÄ±kla La La Land'a Ã¶dÃ¼l verilmesinin nedeni aÃ§Ä±klandÄ±

89. Oscar Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde "En Ä°yi Film" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n Moonlight'a ait olmasÄ±na karÅŸÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla La La Land'a verilmesinin nedeni aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸtu.

89. Oscar Ödül Töreni'nde Moonlight filminin kazandÄ±ÄŸÄ± En Ä°yi Film OscarÄ±'nÄ±n yanlÄ±ÅŸ anons edilerek La La Land'e (AÅŸÄ±klar Åžehri) verilmesinin ardÄ±ndan birçok insanÄ±n kafasÄ±ndaki soru ÅŸu: Böyle bir ÅŸey nasÄ±l olabildi? HatayÄ± yapan ikili Faye Dunaway ve Warren Beatty gibi dursa da aslÄ±na gerçek öyle deÄŸil.Oscar ödül törenlerinde her kategori için iki kiÅŸi oylarÄ± sayÄ±yor ve kazananlarÄ±n kim olacaÄŸÄ±nÄ± önceden biliyor. Her birinde kazananlarÄ±nÄ±n isimlerinin olduÄŸu tüm zarflardan oluÅŸan bir kutu var. DiÄŸer sete bir ÅŸey olursa diye yedekte tutuluyor.UluslararasÄ± denetim ve muhasebe ÅŸirketi PricewaterhouseCoopers'tan yetkililer ise, Oscar sahnesinin saÄŸ ya da sol tarafÄ±nda, ödülü sunacak ünlüler sahneye çÄ±kmadan önce onlara zarflarÄ± vermek için ayakta bekliyor. Emma Stone En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu ödülünü aldÄ±ktan sonra, aynÄ± ödülün olduÄŸu diÄŸer zarf yanlÄ±ÅŸlÄ±kla En Ä°yi Film Ödülü'nü vermek için sahneye çÄ±kacak olan Warren Beatty'e veriliyor.Bu da törenden sonra kafasÄ± karÄ±ÅŸÄ±k bir ÅŸekilde Emma Stone'un 'Bütün bu süre boyunca En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu Ödülü zarfÄ± elimdeydi' diye anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klÄ±yor.Hata için özür dileyen PricewaterhouseCoopers yetkilileri, sorumlularÄ±n en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.