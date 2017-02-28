Ã‡iftlerin en korkulu rÃ¼yasÄ± aldatÄ±lmaya dair tÃ¼m sorularÄ±nÄ±zÄ±n yanÄ±tlarÄ±nÄ± kadin com sizler iÃ§in derledi.

Çiftlerin en korkulu rüyasÄ± aldatÄ±lmaya dair tüm sorularÄ±nÄ±zÄ±n yanÄ±tlarÄ±nÄ± kadin.com sizler için derledi.

AldatÄ±lÄ±yor Musunuz?

Çiftler arasÄ± en büyük problemlerden biri olan aldatÄ±lmanÄ±n, hiçbir ÅŸekilde affÄ± yoktur. Yapan tekrar yapar, kandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen tekrar kandÄ±rmak ister. Bu bir döngüdür ve ne yazÄ±k ki bunu size yaÅŸatan kiÅŸinin tekrar yaÅŸatacaÄŸÄ±nÄ± unutmayÄ±n. Döngünün en kötü kÄ±smÄ± da “acaba aldatÄ±lÄ±yor muyum?” düÅŸüncesidir. Beyniniz aÄŸrÄ±r, düÅŸünmek istemezsiniz, bir kelimeden romanlar yazabilirsiniz ve çok aksi davranmaya baÅŸlayabilirsiniz. Bu yazÄ±da ki tüm maddeleri okuyun ve sonra kendinize bir cevap bulun; “AldatÄ±lÄ±yor musunuz?”

- BazÄ± ÅŸeyler eskisi gibi olmayabilir. Bu her zaman karÅŸÄ± tarafÄ±n sizi aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermez. Fakat iliÅŸkide bir problem yaÅŸamak da akÄ±llara her zaman bu soruyu getirebilmektedir. AldatÄ±lmak kimsenin yaÅŸamak isteyeceÄŸi bir durum deÄŸildir. YaÅŸanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise af bekleyen bir tarafla karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z da çok muhtemeldir. Affedilmemesi gerektiÄŸini de belirtmekte fayda var. Bir kez yapan, tekrar yapar. Çünkü sizi kandÄ±rdÄ± ve siz ona kandÄ±nÄ±z. Bunun aksiyon hali, macera yaÅŸatmasÄ± ve farklÄ± bir heyecan duyulmasÄ±nÄ± saÄŸlamasÄ± nedeni ile karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan yeni bir kadÄ±n sizi aldatmasÄ± için çok mantÄ±klÄ± gelecektir.

- BazÄ± erkeklerin ya da kadÄ±nlarÄ±n sadece cinsel birliktelik için baÅŸkalarÄ±yla iliÅŸki kurduÄŸu fakat sevgi anlamÄ±nda hiçbir duygusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemeleri de iliÅŸkideki en büyük yalanlardan biridir. Kimse sevmediÄŸi kiÅŸiler için sevdiÄŸi kiÅŸileri tehlikeye atmaz. Kaybetmeyi göze almaz ve bunu ciddi bir ÅŸekilde savunma olarak kullanamaz.

- Aldatma belirtilerinde genel olarak; bakÄ±ÅŸlarda deÄŸiÅŸme, cümlelerde saydamlÄ±k, hissizlik, konuÅŸmak istememe, buluÅŸmalarÄ± erteleme ve görüÅŸmek istememe, sürekli bahane bulma, dokunmak istememe veya sadece cinsel birliktelik kurma, muhabbet etmek istememe, yan yanayken dahi farklÄ± bir yerde olduÄŸunu anlama gibi pek çok davranÄ±ÅŸlar sayÄ±labilir. Bu belirtilerinden biri veya birkaçÄ± bulunuyorsa, telaÅŸ etmeyin ve yavaÅŸça ortamdan uzaklaÅŸÄ±n. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin.

- HayatÄ±mÄ±zda olan kiÅŸilere fazlaca deÄŸer vermiÅŸ olabiliriz. Çok sevmiÅŸ ya da âÅŸÄ±k olmuÅŸ olabiliriz. Çok fazla gözyaÅŸÄ± dökmüÅŸ olabiliriz. Ve sonunda ondan asla vazgeçmek istememiÅŸ olabiliriz. Bu kadar çok deÄŸer verdiÄŸimiz kiÅŸilerin bir anda bizi aldatmÄ±ÅŸ olmasÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda psikolojik bunalÄ±m içine girebiliriz. Böyle bir durumun bizi yÄ±kmasÄ±, özellikle hayallerimizi yÄ±kmasÄ± kabullenebileceÄŸimiz bir ÅŸey deÄŸil. Ne yapacaÄŸÄ±z?

Bu dünyada sadece aldatÄ±lan biz deÄŸiliz. Bu algÄ±dan beynimizi arÄ±ndÄ±rmalÄ±yÄ±z. EÄŸer aÄŸlamalÄ±ysanÄ±z, aÄŸlayÄ±n. GüleceÄŸiniz zamanlar uzak deÄŸil. EÄŸer isyan etmeliyseniz, edin. Bir saniye gelecek ve sonra siz üzüntünüzden arÄ±nacaksÄ±nÄ±z. FarkÄ±nda bile olmayacaksÄ±nÄ±z belki ama biteceÄŸiniz göreceksiniz.

AldatÄ±lmamak için aldatmayÄ±n, üzülmemek için yalan söylemeyin. Kimse sizinle beraber olmak zorunda deÄŸil. Siz de kimseyle beraber olmak zorunda deÄŸilsiniz. Kendinize yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemediÄŸiniz hiçbir ÅŸeyi karÅŸÄ±nÄ±zdakine yapmayÄ±n. Mutlu edin, mutlu olun. Sevin, sevilin. EÄŸer bir gün baÅŸka birine ilgi duyduÄŸunuzu fark ederseniz; hayatÄ±nÄ±zdaki kiÅŸiden özür dileyin ve hayatÄ±ndan çÄ±kÄ±n. Mutlu olmak, bir baÅŸkasÄ±nÄ±n mutsuzluÄŸu üzerine kurulamaz. SaygÄ± bunu gerektirir, unutmayÄ±n.

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