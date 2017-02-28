Ana Sayfa | MEDYA 28/02/2017 18:35

Reis filminin galasÄ± yapÄ±ldÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan filmi nasÄ±l deÄŸerlendirdi


CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n hayatÄ±nÄ± konu alan â€˜Reis' filminin galasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n 63’üncü doÄŸum gününde galasÄ± yapÄ±lan ‘Reis’ filmi, izleyenler tarafÄ±ndan beÄŸenildi.CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n hayatÄ±nÄ± konu alan ‘Reis’in galasÄ± önceki akÅŸam Maslak TÄ°M Center’da yapÄ±ldÄ±. BaÅŸrollerini Reha BeyoÄŸlu ve Özlem BalcÄ±’nÄ±n üstlendiÄŸi filmin tanÄ±tÄ±mÄ±, ErdoÄŸan’Ä±n 63’üncü doÄŸum gününe denk getirildi. 12 Avrupa ülkesi, Azerbaycan, Orta DoÄŸu ve Çin’de gösterime girecek filmin genel koordinatörü Engin Batur Ünlü, “CumhurbaÅŸkanÄ±’mÄ±z ve bakanlarÄ±mÄ±z filmi izledi. Memnuniyetlerini ilettiler” dedi. “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir reisi vardÄ±r, o da ErdoÄŸan’dÄ±r” diyen BeyoÄŸlu, “Filmimize, tüm dünyadan ve Avrupa’dan çok talep oldu” ÅŸeklinde konuÅŸtu. Emine ErdoÄŸan’Ä± canlandÄ±rmanÄ±n kendisi için onur olduÄŸunu söyleyen BalcÄ± ise, “Teklif gelince düÅŸünmeden kabul ettim” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. 3 Mart’ta vizyona girecek proje için 30 milyon TL harcandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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