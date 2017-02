TÃ¼rkiye'de eÄŸitim aldÄ±lar Oscar'Ä±n sahibi oldular

89. Oscar Ödül Töreni'nde "En İyi Kısa Belgesel" ödülünü kazanan "Beyaz Baretliler"in hikayesini anlatan filmin Suriyeli kameramanı Halid Hatib, Türkiye'de eğitim aldıklarını ve Belgesel için İstanbul'da toplantılar düzenlediklerini açıkladı.

Bu yıl 89'uncusu düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde "En İyi Kısa Belgesel" Oscar'ını "The White Helmets" (Beyaz Baretliler) aldı. Suriye iç savaşında çok sayıda kişinin hayatını kurtaran ve gönüllülük esasına dayalı çalışan Suriye Sivil Savunma, bilinen adıyla "Beyaz Baretliler"in hikayesini anlatan filmin Suriyeli kameramanı Halid Hatib, "Dünyadan tek beklentimiz bu belgeseli izlemeleri ve bombardımanların durması için uluslararası arenada baskı yapmaları, sivil ölümlerinin önüne geçilmesi için çaba göstermeleridir. Suriye'de trajedi her geçen gün artıyor. Bu belgeselin Oscar alması her ne kadar bizi gururlandırsa da asıl mesele dikkatleri Suriye'ye çekmesi. Türkiye, Suriye meselesinde en çok çaba gösteren ülke. Beyaz Baretliler Türkiye'de eğitim aldı ve kendi gönüllülerine Türkiye'den aldıkları tecrübeleri aktardı ve bu şekilde çok daha güçlü bir çalışma yapmayı başarabildik.

"İSTANBUL'DA TOPLANTILAR YAPTIK"

Yönetmen Orlando von Einsiedel'in, belgeseli çekme fikrini iki yıl önce getirdiğine işaret eden Hatib, "Beyaz Baretliler'in Suriye'de önemli bir insani görev üstlendiğini, dünyaya duyurulması gerektiğini söyledi. Pek çok kez İstanbul'da toplantılar yaptık. Biz de bu çalışmanın faydalı olabileceğini düşünerek çalışmaya başladık. Halep'te çok zor şartlar altında çalıştık. Amacımız sivil savunma ekiplerinin ne kadar zor bir çalışma yaptıklarını ve yaşanan katliamları dünyaya anlatmaktı." şeklinde konuştu.