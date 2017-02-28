TÃ¼rkiye'de eÄŸitim aldÄ±lar Oscar'Ä±n sahibi oldular

89. Oscar Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde "En Ä°yi KÄ±sa Belgesel" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanan "Beyaz Baretliler"in hikayesini anlatan filmin Suriyeli kameramanÄ± Halid Hatib, TÃ¼rkiye'de eÄŸitim aldÄ±klarÄ±nÄ± ve Belgesel iÃ§in Ä°stanbul'da toplantÄ±lar dÃ¼zenlediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Bu yÄ±l 89'uncusu düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde "En Ä°yi KÄ±sa Belgesel" Oscar'Ä±nÄ± "The White Helmets" (Beyaz Baretliler) aldÄ±. Suriye iç savaÅŸÄ±nda çok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kurtaran ve gönüllülük esasÄ±na dayalÄ± çalÄ±ÅŸan Suriye Sivil Savunma, bilinen adÄ±yla "Beyaz Baretliler"in hikayesini anlatan filmin Suriyeli kameramanÄ± Halid Hatib, "Dünyadan tek beklentimiz bu belgeseli izlemeleri ve bombardÄ±manlarÄ±n durmasÄ± için uluslararasÄ± arenada baskÄ± yapmalarÄ±, sivil ölümlerinin önüne geçilmesi için çaba göstermeleridir. Suriye'de trajedi her geçen gün artÄ±yor. Bu belgeselin Oscar almasÄ± her ne kadar bizi gururlandÄ±rsa da asÄ±l mesele dikkatleri Suriye'ye çekmesi. Türkiye, Suriye meselesinde en çok çaba gösteren ülke. Beyaz Baretliler Türkiye'de eÄŸitim aldÄ± ve kendi gönüllülerine Türkiye'den aldÄ±klarÄ± tecrübeleri aktardÄ± ve bu ÅŸekilde çok daha güçlü bir çalÄ±ÅŸma yapmayÄ± baÅŸarabildik.

"Ä°STANBUL'DA TOPLANTILAR YAPTIK"

Yönetmen Orlando von Einsiedel'in, belgeseli çekme fikrini iki yÄ±l önce getirdiÄŸine iÅŸaret eden Hatib, "Beyaz Baretliler'in Suriye'de önemli bir insani görev üstlendiÄŸini, dünyaya duyurulmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Pek çok kez Ä°stanbul'da toplantÄ±lar yaptÄ±k. Biz de bu çalÄ±ÅŸmanÄ±n faydalÄ± olabileceÄŸini düÅŸünerek çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±k. Halep'te çok zor ÅŸartlar altÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±k. AmacÄ±mÄ±z sivil savunma ekiplerinin ne kadar zor bir çalÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve yaÅŸanan katliamlarÄ± dünyaya anlatmaktÄ±." ÅŸeklinde konuÅŸtu.