YanlÄ±ÅŸlÄ±kla La La Land'a Ã¶dÃ¼l verilmesine sebep olan kiÅŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

89. Oscar Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde "En Ä°yi Film" Ã¶dÃ¼lÃ¼nde yaÅŸanan skandal olayda PwC ÅŸirketinin 32 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n parmaÄŸÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

2017 Oscar törenine damga vuran yanlÄ±ÅŸ anons skandalÄ±nÄ±n sorumlusu ortaya çÄ±ktÄ±. 83 yÄ±ldÄ±r Oscar törenlerindeki oylama sürecini yöneten PricewaterhouseCoopers (PwC) ÅŸirketi, yanlÄ±ÅŸ zarf olayÄ±nÄ±n sorumlusunun 32 yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± Brian Cullinan olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. En iyi film Oscar'Ä±nÄ± kazananÄ±n önce La La Land olarak açÄ±klanmasÄ±, ardÄ±ndan da Moonlight olarak düzeltilmesinin yankÄ±sÄ± sürerken PwC'nin açÄ±klamasÄ± sonrasÄ± gözler Brian Cullinan'a çevrildi.