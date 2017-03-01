ÃœnlÃ¼ tarihÃ§i Payitaht AbdÃ¼lhamid dizisindeki hatalarÄ± yazdÄ±

TRT'nin yeni dizisi Payitaht AbdÃ¼lhamid'te hata Ã¼zerine hata yapÄ±lÄ±yor. Usta tarihÃ§i Murat BardakÃ§Ä±, diziyle ilgii Ã§arpÄ±cÄ± detaylara deÄŸindi.

GeçtiÄŸimiz hafta TRT ekranlarÄ±nda ilk bölümüyle izleyici karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan 'Payitaht Abdülhamid' dizisiyle bir yazÄ± kaleme alan usta tarihçi Murat BardakçÄ±, çarpÄ±cÄ± detaylara yer verdi. Abdülhamid'in hayatÄ±nÄ± anlatan 'Payitaht Abdülhamid' dizisindeki hatalarÄ± yazan BardakçÄ±, "Dizi, Sultan Abdülhamid'in Cuma selâmlÄ±ÄŸÄ±na gidiÅŸini gösteren bir sahne ile baÅŸlÄ±yor, fonda mehter çalÄ±yor, daha sonra fesli ve üniformalÄ± saray müzisyenleri zurnalarla ve nakkarelerle padiÅŸahÄ±n huzurunda yine mehter musikisi icra ediyorlardÄ±... O devirde mehter ne arar?" ifadelerine yer verdi.

"MEHTER DEÄžÄ°L SARAY BANDOSU VARDI"

O devirde mehter ne arar? Ä°kinci Mahmud'un 1826'da Yeniçeri OcaÄŸÄ±'nÄ± kaldÄ±rmasÄ± ile beraber tarihe mâlolan mehter Askerî Müze Müdürü Muhtar PaÅŸa tarafÄ±ndan 1911'de, yani Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden iki sene sonra ihya edilmiÅŸ; ilk askerî mehter takÄ±mÄ± tâââ 1917'de, Enver PaÅŸa'nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± talimatname ile kurulmuÅŸtu. Abdülhamid'in iktidar senelerinde mehter deÄŸil, sadece saray bandosu vardÄ± ve bu bando alaturka deÄŸil, BatÄ± Musikisi eserlerini icra ederdi!

"NE SOPAYA BAÄžLI BÄ°R PÜSKÜL NE DE..."

Devlet erkânÄ±, resmî merasimlerde tahtÄ±nda oturan padiÅŸahÄ±n önüne tek tek gelir, hükümdarÄ± önce "büyük temennâ" denen ÅŸekilde selâmlar, tahtÄ±n yanÄ±nda ayakta duran mabeyincinin tuttuÄŸu saçaÄŸÄ± ellerine alÄ±p öper gibi yaptÄ±ktan sonra bÄ±rakÄ±r, yine bir "büyük temennâ" ettikten sonra geri geri gider ve aynÄ± selâmlamayÄ± bir baÅŸka devlet adamÄ± yapardÄ±. TahtÄ±n önünde ne öyle Payitaht Ä°stanbul'da olduÄŸu gibi sopaya baÄŸlÄ± bir püskül dururdu, ne de o püskülü ÅŸapÄ±Ä±Ä±Ä±rt diye öpme âdeti vardÄ±!