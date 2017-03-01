Ana Sayfa | MEDYA 01/03/2017 13:17

Acun IlÄ±calÄ± o yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼nÃ¼n yaÅŸÄ±na bakmadÄ±


Survivor 2017'de Furkan-Adem arasÄ±nda yaÅŸanan kavgada kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ sÃ¶zlerin sarf edilmesi Ã¼zerine konseyde Acun IlÄ±calÄ± uyarÄ±da bulundu.

Survivor'da dün oyun alanÄ±nda Furkan KÄ±zÄ±lay'la yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmada uygunsuz sözler sarf eden Adem KÄ±lÄ±ççÄ±'ya, Acun IlÄ±calÄ±'dan konseyde uyarÄ± geldi. YarÄ±ÅŸmanÄ±n sunucusu ve yapÄ±mcÄ±sÄ± Acun IlÄ±calÄ±, Adem'e çok fena çÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. IlÄ±calÄ±, "Soyut bir konu deÄŸil, somut bir konu. 'Ben hakaret ettiÄŸimi düÅŸünmüyorum' diyorsun, ben hakaret ettiÄŸin konusunda eminim. 'Öyle düÅŸünmüyorum' ne demek, zaten ediyorsun. Bundan sonra hiçbir ÅŸekilde küfür ya da küfürvari bir kelime duymayalÄ±m." dedi. IlÄ±calÄ± sözlerine ÅŸöyle devam etti: Survivor'da bazÄ±larÄ± sinirlerine hakim olamÄ±yor. Ä°nsanlara aÄŸzÄ±ndan böyle bir ÅŸey kaçamaz. Hiçbir yarÄ±ÅŸmacÄ±mÄ±z diÄŸerine küfür edemez. Bütün yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±mÄ±z bizim güvencemiz altÄ±nda. Bundan sonra böyle ÅŸeyler olmasÄ±n" ifadelerini kullandÄ±.

 

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