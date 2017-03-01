Hande FÄ±rat HÃ¼rriyet Ankara TemsilciliÄŸi gÃ¶revinden istifa mÄ± etti

HÃ¼rriyet Ankara TemsilciliÄŸi gÃ¶revinden istifa ettiÄŸi iddia edilen Hande FÄ±rat bu konuyla ilgili ilk kez konuÅŸtu

'Karargah rahatsÄ±z' haberi sonrasÄ± görevinden istifa ettiÄŸi öne sürülen Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande FÄ±rat, söz konusu iddiayla ilgili ilk kez konuÅŸtu.

Ä°stifasÄ±nÄ±n asla söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen FÄ±rat, "Ä°stifam da istenmedi. 20 yÄ±ldÄ±r bu iÅŸi yapÄ±yorum ve ÅŸu anda da iÅŸimin baÅŸÄ±ndayÄ±m. Bu iÅŸi severek yapÄ±yorum. Ben muhabirim. Muhabirlik yapmayÄ± da seviyorum ve yapmaya da devam edeceÄŸim" dedi.