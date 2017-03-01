Ä°zdivaÃ§ konusu Meclis'in masasÄ±nda

Ä°zdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n TÃ¼rk toplumunu olumsuz etkilemesi nedeniyle meclise dilekÃ§eler yaÄŸmÄ±ÅŸtÄ±. Komisyon izdivaÃ§ programlarÄ± konusuna el atarak, ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ã‡Ä±kan sonuÃ§ ise, "KurgulanmÄ±ÅŸ senaryolar" idi.

Evlilik programlarÄ±nÄ±n aile kurumuna olumsuz etkilerini araÅŸtÄ±racak alt komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, AK Parti Gaziantep Milletvekili Çelik seçildi. Evlilik/izdivaç programlarÄ±nÄ±n aile kurumuna olumsuz etkilerinin araÅŸtÄ±rÄ±larak alÄ±nacak önlemlerin belirlenmesi amacÄ±yla kurulan Alt Komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik seçildi. Ä°lk toplantÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren komisyon, en yaÅŸlÄ± üye sÄ±fatÄ±yla AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. Komisyonda verilen önergenin kabul edilmesiyle, alt komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Çelik seçildi. AK Parti'li Çelik, yÄ±llardÄ±r televizyon kanallarÄ±nÄ±n gündüz kuÅŸaÄŸÄ±nda yayÄ±nlanan evlilik programlarÄ±yla ilgili ciddi bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n söz konusu olduÄŸunu belirtti.

ÅžÄ°KAYET DÄ°LEKÇELERÄ° MASADA

Programlarda iÅŸ, evlilik aÅŸamasÄ±na gelince reyting kaygÄ±sÄ±yla olayÄ±n magazinleÅŸtirildiÄŸini anlatan Çelik, konuya iliÅŸkin bakanlÄ±klar ile kurum ve kuruluÅŸlara binlerce ÅŸikayet dilekçesinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Canan Candemir Çelik, dilekçelerde, programlarÄ±n genel ahlak, manevi deÄŸerler ile ailenin korunmasÄ± ilkesine aykÄ±rÄ±lÄ±klar içerdiÄŸinin belirtildiÄŸini ifade etti. Çelik, evlilik programlarÄ±nda, kurgulanmÄ±ÅŸ senaryolarÄ±n izleyiciye sunulduÄŸunu bildirdi.TBMM çatÄ±sÄ± altÄ±nda konuyla ilgili bazÄ± çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Çelik, bu çalÄ±ÅŸmalarÄ± anlattÄ±. AK Parti'li Çelik, alt komisyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda neler yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgi verdi.