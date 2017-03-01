Ana Sayfa | MEDYA 01/03/2017 21:31

Poyraz Karayel dizisi zirveye oturdu dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda birinci oldu


Bu akÅŸam final bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yayÄ±nlanan Poyraz Karayel dizisi Twitter'Ä±n gÃ¼ndeminde #PoyrazKarayelVeda Hashtag'Ä± ile dÃ¼nyada birinci oldu.

EkranlarÄ±n sevilen dizisi Poyraz Karayel, final bölümüyle veda etti. Sosyal medya üzerinde büyük bir hayran kitlesi bulunan dizinin Hashtag'Ä±, Twitter gündeminde dünyada birinci sÄ±raya yerleÅŸti. BaÅŸrollerinde Ä°lker Kaleli, Musa Uzunlar, Burçin TerzioÄŸlu, Funda EryiÄŸit ve Ataberk Mutlu'nun oynadÄ±ÄŸÄ± Poyraz Karayel bu sezon rating sonuçlarÄ±nda istenileni elde edemedi. Dizinin senaristi Ethem ÖzÄ±ÅŸÄ±k vedayÄ±, "Bitiryoruz albayÄ±m…" ÅŸeklinde yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla duyurmuÅŸtu. #PoyrazKarayelVeda Hashtag'Ä± sevenelerinin attÄ±klarÄ± Tweetler sayesinde dünya listesinde zirveye oturdu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Poyraz Karayel izleyicileri diziye bÃ¶yle veda etti

Kanal D'nin sevilen yapÄ±mlarÄ±ndan biri olan Poyraz Karayel ekranlara veda etti. Dizinin hayranlarÄ± ise yazdÄ±klarÄ± mesajlarla twitter'da #PoyrazKarayelVeda Hashtag'ini dÃ¼nya birincisi yaptÄ±.


Ä°zdivaÃ§ konusu Meclis'in masasÄ±nda

Ä°zdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n TÃ¼rk toplumunu olumsuz etkilemesi nedeniyle meclise dilekÃ§eler yaÄŸmÄ±ÅŸtÄ±. Komisyon izdivaÃ§ programlarÄ± konusuna el atarak, ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ã‡Ä±kan sonuÃ§ ise, "KurgulanmÄ±ÅŸ senaryolar" idi.

Hande FÄ±rat

Hande FÄ±rat HÃ¼rriyet Ankara TemsilciliÄŸi gÃ¶revinden istifa mÄ± etti

HÃ¼rriyet Ankara TemsilciliÄŸi gÃ¶revinden istifa ettiÄŸi iddia edilen Hande FÄ±rat bu konuyla ilgili ilk kez konuÅŸtu