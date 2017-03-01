Poyraz Karayel dizisi zirveye oturdu dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda birinci oldu

Bu akÅŸam final bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yayÄ±nlanan Poyraz Karayel dizisi Twitter'Ä±n gÃ¼ndeminde #PoyrazKarayelVeda Hashtag'Ä± ile dÃ¼nyada birinci oldu.

EkranlarÄ±n sevilen dizisi Poyraz Karayel, final bölümüyle veda etti. Sosyal medya üzerinde büyük bir hayran kitlesi bulunan dizinin Hashtag'Ä±, Twitter gündeminde dünyada birinci sÄ±raya yerleÅŸti. BaÅŸrollerinde Ä°lker Kaleli, Musa Uzunlar, Burçin TerzioÄŸlu, Funda EryiÄŸit ve Ataberk Mutlu'nun oynadÄ±ÄŸÄ± Poyraz Karayel bu sezon rating sonuçlarÄ±nda istenileni elde edemedi. Dizinin senaristi Ethem ÖzÄ±ÅŸÄ±k vedayÄ±, "Bitiryoruz albayÄ±m…" ÅŸeklinde yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla duyurmuÅŸtu. #PoyrazKarayelVeda Hashtag'Ä± sevenelerinin attÄ±klarÄ± Tweetler sayesinde dünya listesinde zirveye oturdu.