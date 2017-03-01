Ana Sayfa | MEDYA 01/03/2017 21:41

Poyraz Karayel izleyicileri diziye bÃ¶yle veda etti


Kanal D'nin sevilen yapÄ±mlarÄ±ndan biri olan Poyraz Karayel ekranlara veda etti. Dizinin hayranlarÄ± ise yazdÄ±klarÄ± mesajlarla twitter'da #PoyrazKarayelVeda Hashtag'ini dÃ¼nya birincisi yaptÄ±.

BaÅŸrollerinde Ä°lker Kaleli, Musa Uzunlar, Burçin TerzioÄŸlu, Funda EryiÄŸit ve Ataberk Mutlu'nun oynadÄ±ÄŸÄ± Poyraz Karayel dizisi bugün final yaptÄ±. Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunan dizinin sevenleri Twitter'dan veda mesajlarÄ± yayÄ±nladÄ±. 82'nci bölümüyle final yapan Poyraz Karayel, bu sezon reyting sÄ±ralamalarÄ±nda önceki sezonlarÄ±n çok daha altÄ±nda yer aldÄ±.

Poyraz Karayel dizisinin senaristi Ethem ÖzÄ±ÅŸÄ±k Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla Poyraz Karayel'in biteceÄŸini duyurmuÅŸtu. ÖzÄ±ÅŸÄ±k Twitter hesabÄ±ndan, "Bitiryoruz albayÄ±m…" ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±m yapmÄ±ÅŸtÄ±. Poyraz Karayel'in replikleri sosyal medya üzerinden binlerce kez paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ adeta aÅŸÄ±klara sözcü olmuÅŸtu. Dizinin hayranlarÄ± Twitter'dan veda mesajÄ± yayÄ±nladÄ±. #PoyrazKarayelVeda Hashtag'i kÄ±sa sürede TT listesinde zirveye yerleÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Poyraz Karayel dizisi zirveye oturdu dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda birinci oldu

Bu akÅŸam final bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yayÄ±nlanan Poyraz Karayel dizisi Twitter'Ä±n gÃ¼ndeminde #PoyrazKarayelVeda Hashtag'Ä± ile dÃ¼nyada birinci oldu.


Ä°zdivaÃ§ konusu Meclis'in masasÄ±nda

Ä°zdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n TÃ¼rk toplumunu olumsuz etkilemesi nedeniyle meclise dilekÃ§eler yaÄŸmÄ±ÅŸtÄ±. Komisyon izdivaÃ§ programlarÄ± konusuna el atarak, ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ã‡Ä±kan sonuÃ§ ise, "KurgulanmÄ±ÅŸ senaryolar" idi.

Hande FÄ±rat

Hande FÄ±rat HÃ¼rriyet Ankara TemsilciliÄŸi gÃ¶revinden istifa mÄ± etti

HÃ¼rriyet Ankara TemsilciliÄŸi gÃ¶revinden istifa ettiÄŸi iddia edilen Hande FÄ±rat bu konuyla ilgili ilk kez konuÅŸtu