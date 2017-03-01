Poyraz Karayel izleyicileri diziye bÃ¶yle veda etti

Kanal D'nin sevilen yapÄ±mlarÄ±ndan biri olan Poyraz Karayel ekranlara veda etti. Dizinin hayranlarÄ± ise yazdÄ±klarÄ± mesajlarla twitter'da #PoyrazKarayelVeda Hashtag'ini dÃ¼nya birincisi yaptÄ±.

BaÅŸrollerinde Ä°lker Kaleli, Musa Uzunlar, Burçin TerzioÄŸlu, Funda EryiÄŸit ve Ataberk Mutlu'nun oynadÄ±ÄŸÄ± Poyraz Karayel dizisi bugün final yaptÄ±. Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunan dizinin sevenleri Twitter'dan veda mesajlarÄ± yayÄ±nladÄ±. 82'nci bölümüyle final yapan Poyraz Karayel, bu sezon reyting sÄ±ralamalarÄ±nda önceki sezonlarÄ±n çok daha altÄ±nda yer aldÄ±.

Poyraz Karayel dizisinin senaristi Ethem ÖzÄ±ÅŸÄ±k Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla Poyraz Karayel'in biteceÄŸini duyurmuÅŸtu. ÖzÄ±ÅŸÄ±k Twitter hesabÄ±ndan, "Bitiryoruz albayÄ±m…" ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±m yapmÄ±ÅŸtÄ±. Poyraz Karayel'in replikleri sosyal medya üzerinden binlerce kez paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ adeta aÅŸÄ±klara sözcü olmuÅŸtu. Dizinin hayranlarÄ± Twitter'dan veda mesajÄ± yayÄ±nladÄ±. #PoyrazKarayelVeda Hashtag'i kÄ±sa sürede TT listesinde zirveye yerleÅŸti.