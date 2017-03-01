HÃ¼rriyet Ankara temsilcisi Hande FÄ±rat istifa etti mi

15 Temmuz gecesi yayÄ±n yapmaya devam eden muhabir Hande FÄ±rat HÃ¼rriyet Ankara temsilciliÄŸine terfi etmiÅŸti. Son zamanlarda gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen "Karargah rahatsÄ±z" adlÄ± haber iÃ§in Hande FÄ±rat'Ä±n istifa ettiÄŸi sÃ¶yleniyor.

Genelkurmay kaynaklarÄ±na sorulan 7 sorunun cevabÄ±nÄ± 'Karargah rahatsÄ±z' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla veren Hürriyet gazetesi ve gazetenin Ankara temsilcisi Hande FÄ±rat'a hükümetten ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan sert tepki gelmiÅŸti. Hürriyet haberler ilgili "Üzgünüz, editöryal bir hata" açÄ±klamasÄ± yaparken, gözler haberde imzasÄ± olan Hande FÄ±rat'a çevrilmiÅŸti. Bu sabah saatlerinde bazÄ± internet sitelerinde FÄ±rat'Ä±n istifa ettiÄŸi haberleri yapÄ±ldÄ±. FÄ±rat ise iddialara akÅŸam saatlerinde twitter adresinden cevap verdi. Haberleri yalanlayan FÄ±rat "Ä°ddialar asÄ±lsÄ±zdÄ±r görevimin baÅŸÄ±ndayÄ±m" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

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