Ana Sayfa | MEDYA 01/03/2017 21:49

HÃ¼rriyet Ankara temsilcisi Hande FÄ±rat istifa etti mi


15 Temmuz gecesi yayÄ±n yapmaya devam eden muhabir Hande FÄ±rat HÃ¼rriyet Ankara temsilciliÄŸine terfi etmiÅŸti. Son zamanlarda gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen "Karargah rahatsÄ±z" adlÄ± haber iÃ§in Hande FÄ±rat'Ä±n istifa ettiÄŸi sÃ¶yleniyor.

Genelkurmay kaynaklarÄ±na sorulan 7 sorunun cevabÄ±nÄ± 'Karargah rahatsÄ±z' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla veren Hürriyet gazetesi ve gazetenin Ankara temsilcisi Hande FÄ±rat'a hükümetten ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan sert tepki gelmiÅŸti. Hürriyet haberler ilgili "Üzgünüz, editöryal bir hata" açÄ±klamasÄ± yaparken, gözler haberde imzasÄ± olan Hande FÄ±rat'a çevrilmiÅŸti. Bu sabah saatlerinde bazÄ± internet sitelerinde FÄ±rat'Ä±n istifa ettiÄŸi haberleri yapÄ±ldÄ±. FÄ±rat ise iddialara akÅŸam saatlerinde twitter adresinden cevap verdi. Haberleri yalanlayan FÄ±rat "Ä°ddialar asÄ±lsÄ±zdÄ±r görevimin baÅŸÄ±ndayÄ±m" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

 

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HÃ¼rriyet'in yeni Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Fikret Bila oldu

Milliyet'in eski yayÄ±n yÃ¶netmeni olan Fikret Bila, bugÃ¼n HÃ¼rriyet'in Genel YayÄ±n YÃ¶netmenliÄŸi'ne getirildi.


Poyraz Karayel izleyicileri diziye bÃ¶yle veda etti

Kanal D'nin sevilen yapÄ±mlarÄ±ndan biri olan Poyraz Karayel ekranlara veda etti. Dizinin hayranlarÄ± ise yazdÄ±klarÄ± mesajlarla twitter'da #PoyrazKarayelVeda Hashtag'ini dÃ¼nya birincisi yaptÄ±.


Poyraz Karayel dizisi zirveye oturdu dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda birinci oldu

Bu akÅŸam final bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yayÄ±nlanan Poyraz Karayel dizisi Twitter'Ä±n gÃ¼ndeminde #PoyrazKarayelVeda Hashtag'Ä± ile dÃ¼nyada birinci oldu.