Ana Sayfa | MEDYA 02/03/2017 10:50

Ä°Ã§erde'nin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda Yusuf MÃ¼dÃ¼r Mert'i enseleyecek


Kanal D'nin sevilen yapÄ±mlarÄ±ndan biri olan Ä°Ã§erde 24. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±yla izleyicisiyle buluÅŸtu.

Pazartesi akÅŸamlarÄ±nÄ±n reyting rekorlarÄ± kÄ±ran dizisi 'Ä°çerde'nin 24. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Geçen bölümde, Yusuf Müdür, Mert'in Celal Baba'ya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸüpheleniyordu, artÄ±k emin oldu.Mert'in kimliÄŸi sonunda tamamen açÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ±. Yusuf Müdür, Mert'in hain olduÄŸunu ortaya çÄ±kararak ekibini de alÄ±p Mert'i yakalÄ±yor. Ä°çerde'nin yeni bölümü 6 Mart Pazartesi saat 20.00'da Show TV ekranlarÄ±nda izleyici ile buluÅŸacak.

Ä°ÅŸte Ä°çerde dizisinin yeni bölüm fragmanÄ±: 



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