Ä°Ã§erde'nin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda Yusuf MÃ¼dÃ¼r Mert'i enseleyecek

TV 8'in sevilen moda programÄ± Ä°ÅŸte Benim Stilim'de gerilim yÃ¼kseldi. Nur YerlitaÅŸ sinir krizi geÃ§irdi stÃ¼dyoyu terk etti, yarÄ±ÅŸmacÄ± ise baygÄ±nlÄ±k geÃ§irdi.