Åžahan'a soÄŸuk duÅŸ Recep Ä°vedik 5 dizisini binlerce kiÅŸi bedava izledi

Åžahan GÃ¶kbakar, yeni filmi Recep Ä°vedik 5'te milyonlarca kiÅŸiyi sinema salonlarÄ±na taÅŸÄ±dÄ±. Ancak film tÃ¼m uyarÄ±lara raÄŸmen sosyal medya arayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla paylaÅŸÄ±lÄ±nca GÃ¶kbakar'da korsan yayÄ±n yapanlar hakkÄ±nda iÅŸlem baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Åžahan Gökbakar'Ä±n 'Recep Ä°vedik 5' filmi tüm uyarÄ±lara raÄŸmen sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile yayÄ±nlandÄ±. Filmi izlemek için sinemaya giden 'ÅžÄ±marÄ±k kÄ±z' isimli kullanÄ±cÄ±, internet üzerinden canlÄ± yayÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Periscope platformundan çekime baÅŸladÄ±. Filmin 42 dakikasÄ±nÄ± izlettiren 'ÅŸÄ±marÄ±k kÄ±z'Ä±n yayÄ±nÄ±nÄ± yüzlerce kiÅŸi izledi. BazÄ± takipçiler "Åžahan'Ä±n emeÄŸine yazÄ±k, ayÄ±p" diye tepki gösterince yayÄ±n kesildi. Konuyla ilgili açÄ±klama yapan Åžahan Gökbakar, bu tarz korsan yayÄ±n yapan binlerce kiÅŸinin olduÄŸunu ve bu olaylarÄ±n takibi ile ilgili ekip kurduÄŸunu belirtti. Öte yandan ünlü komedyen "Korsan yayÄ±n yapanlarÄ±n hepsinin hesabÄ± kapatÄ±lÄ±yor ve hukuk iÅŸleri yapÄ±lÄ±yor" dedi.