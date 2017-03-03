Ana Sayfa | MEDYA 03/03/2017 11:52

VatanÄ±m Sensin'in yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± diziye sÃ¼rpriz isim katÄ±ldÄ±


Kanal D'nin sevilen ve reyting rekortmeni dizisi VatanÄ±m Sensin'e MuhteÅŸem YÃ¼zyÄ±l'da Halit ErgenÃ§ ile baÅŸrol oynayan Okan YalabÄ±k dahil oluyor.

Reyting rekorlarÄ± kÄ±ran 'VatanÄ±m Sensin' dizisinin yeni bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. MuhteÅŸem YüzyÄ±l'Ä±n PargalÄ±sÄ±, Okan YalabÄ±k diziye casus olarak dahil oldu. Fragmandaki bir diÄŸer önemli detayda, Cevdet, oÄŸlu Ali Kemal ile sarÄ±lÄ±rken Kuvayicilerden Mehmet, Cevdet'i vuruyor. Cevdet'in ölüp ölmeyeceÄŸi ise, merak konusu oldu. 'VatanÄ±m Sensin'e sevilen oyuncu Okan YalabÄ±k bu bölümde dahil oluyor. Okan YalabÄ±k bir casus olarak yer alacak.

 

ALBAY CEVDET ÖLECEK MÄ°?

Albay Cevdet dünkü bölümde YunanlÄ±larÄ±n güvenini yeniden kazanmak için EÅŸref PaÅŸa'yÄ± kurÅŸuna dizmeyi kabul ediyor; ancak Cevdet ailesinin hayatÄ±nÄ± tehlikeye atmamak için EÅŸref PaÅŸa'yÄ± bir ÅŸekilde kurtarmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Kuvay-Ä± Milliyeciler EÅŸref PaÅŸa'yÄ± öldürdü diye Cevdet'i öldürmeye karar verir. Yeni bölüm fragmanÄ±nda da Cevdet oÄŸlu Ali Kemal'e sarÄ±lÄ±rken vuruluyor. 'VatanÄ±m Sensin' in yeni bölümü 9 Mart PerÅŸembe saat 20.00'da Kanal D ekranlarÄ±nda izleyici ile buluÅŸacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± dizi iÃ§in Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu

TRT'de yayÄ±nlanan reyting rekortmeni dizi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "EÄŸer benim 6-7 yaÅŸÄ±ndaki, 13-14 yaÅŸÄ±ndaki torunum tekrarÄ±nÄ± da izliyorsa demek ki bunu kazanmÄ±ÅŸÄ±z." dedi.


Åžener Åžen'in olacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyordu Ä°Ã§erde dizisine sÃ¼rpriz isim dahil oldu

Pazartesi akÅŸamlarÄ±nÄ±n sevilen dizisi "Ä°Ã§erde"nin kadrosuna tecrÃ¼beli bir isim katÄ±lÄ±yor.

Guardian

Guardian referandum Ã¶ncesi TÃ¼rk medyasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi

Guardian gazetesinde yer alan habere gÃ¶re medya sadece hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± haberler yapÄ±yor