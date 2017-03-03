CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± dizi iÃ§in Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu

TRT'de yayÄ±nlanan reyting rekortmeni dizi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "EÄŸer benim 6-7 yaÅŸÄ±ndaki, 13-14 yaÅŸÄ±ndaki torunum tekrarÄ±nÄ± da izliyorsa demek ki bunu kazanmÄ±ÅŸÄ±z." dedi.

Her fÄ±rsatta TRT'nin dönem dizisi 'DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'a övgüler düzen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Lütfü KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kültür ÅžurasÄ± töreninde de reyting rekortmeni dizi için çarpÄ±cÄ± ifadeler kullandÄ±. ErdoÄŸan, "Kendi kültürümüzü yeni kuÅŸaklara aktarma konsunda etkin bir ÅŸekilde kullanmanÄ±n yollarÄ±nÄ± aramalÄ±yÄ±z" diyen ErdoÄŸan, DiriliÅŸ ErtuÄŸrul dizisine övgüler dizerek ÅŸöyle devam etti: "NasÄ±l geçmiÅŸte KuruluÅŸ dizisi çok önemli bir iÅŸlev görmüÅŸse günümüzde de DiriliÅŸ ErtuÄŸrul dizisi ülkemizin içinde ve dÄ±ÅŸÄ±nda ilgiyle takip ediliyor. EÄŸer benim 6-7 yaÅŸÄ±ndaki, 13-14 yaÅŸÄ±ndaki torunum tekrarÄ±nÄ± da izliyorsa demek ki bunu kazanmÄ±ÅŸÄ±z."dedi.