FOX TV'nin soytarÄ±sÄ± dedi 1 milyon TL'lik davayÄ± kaybetti

Fatih Portakal'a "FOX TV'nin soytarÄ±sÄ±" diyen MHP lideri BahÃ§eli, sunucunun aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 1 milyon TL'lik davayÄ± kaybetti. Portakal bu haberi ise, "Adalet yerini buldu" ÅŸeklinde verdi.

MHP'nin Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan hakaret nedeniyle FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal 1 liralÄ±k tazminat davasÄ± açmÄ±ÅŸtÄ±. Portakal davayÄ± kazandÄ± ve karar için Twitter hesabÄ±ndan "Adalet yerini buldu" yazdÄ±. MHP Lideri Devlet Bahçeli geçtiÄŸimiz yÄ±l geçirdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle hastanede uzun süre tedavi görmüÅŸtü. Fatih Portakal, o günlerde sosyal medya hesabÄ± üzerinden, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile ilgili bir anket yaptÄ±. Ankette takipçilerine, "Sizce Devlet Bahçeli geçirdiÄŸi kalp operasyonundan sonra saÄŸlÄ±k gerekçesiyle genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakÄ±r mÄ±?" sorusunu yöneltti.

PORTAKAL, 1 TL'LÄ°K MANEVÄ° TAZMÄ°NAT DAVASI AÇTI

Fatih Portakal MHP'den gelen bu tepkiye sosyal medya hesabÄ±ndan cevap verdi ve "Ekrandan ilk gün geçmiÅŸ olsun dileÄŸinde bulunan kiÅŸiye keÅŸke bu sözü kullanmasaydÄ±nÄ±z. Tepki hakaretsiz de olabilirdi. Kurumsal @MHP_Bilgi den özür bekliyorum. Aksi takdirde yargÄ±ya baÅŸvurup, 1 tl'lik manevi tazminat davasÄ± açacaÄŸÄ±m." dedi. Fatih Portakal dediÄŸini de yaptÄ±, avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla MHP'ye 1 liralÄ±k tazminat davasÄ± açtÄ±. O dava dün karara baÄŸlandÄ±. Mahkeme, MHP'nin gazeteci Portakal'a 1 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. MHP'nin bu kararÄ± temyize götürme hakkÄ± bulunuyor.

Ä°ÅŸte Fatih Portakal'Ä±n o Tweet'i: