Perihan SavaÅŸ geldi Ã‡aÄŸla Åžikel gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±

AliÅŸan ile Ã‡aÄŸla Åžikel 360 kanalÄ±nda sunduklarÄ± "Her Åžey Dahil" programÄ±nÄ± Perihan SavaÅŸ'a devretti. Veda programÄ±nda Åžikel ise, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.

AliÅŸan ve ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'in birlikte sunduklarÄ± 'Her Åžey Dahil' programÄ±, 6 Mart Pazartesi gününden itibaren Perihan SavaÅŸ tarafÄ±ndan sunulmaya baÅŸlanacak.Ä°zleyenleri ÅŸaÅŸÄ±rtan bayrak deÄŸiÅŸimi ise canlÄ± yayÄ±nda gerçekleÅŸti.AliÅŸan ve ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'in konuÄŸu olan Türk SinemasÄ±'nÄ±n efsane isimlerinden Perihan SavaÅŸ, programÄ±n iki eski sunucusuna teÅŸekkür etti. AliÅŸan'dan ikinci sürpriz geldi. Ünlü türkücü, bugün çÄ±kan ÅŸarkÄ±sÄ± 'Uslu Dururum'u veda programÄ±nda söyledi.