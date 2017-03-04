Ana Sayfa | MEDYA 04/03/2017 11:09

RTÃœK PKK yanlÄ±sÄ± yayÄ±n yapan kanallar iÃ§in harekete geÃ§ti

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RTÃœK tarafÄ±ndan alÄ±nan son karara gÃ¶re terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK yanlÄ±sÄ± yayÄ±n yapan kanallar kapatÄ±lacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan Türkiye aleyhine yayÄ±n yapan ve terör örgütü PKK yanlÄ±sÄ± News Channel TV, Ronahi TV ve Sterk TV'nin yayÄ±nlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± için FransÄ±z uydu ÅŸirketi Eutelsat yetkilileriyle görüÅŸmeleri baÅŸlattÄ±.

RTÜK yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, Üst Kurul terör örgütü propagandasÄ± yapan kuruluÅŸlarÄ±n peÅŸini yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da bÄ±rakmÄ±yor. Bu kapsamda, RTÜK Türkiye'ye yönelik yabancÄ± uydular üzerinden yayÄ±n yapan kanallarÄ±n yayÄ±nlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. 

FransÄ±z Eutelsat ÅŸirketiyle iletiÅŸime geçerek terör örgütü PKK'yÄ± destekleyen yayÄ±nlar yapan Med Nuçe TV ve Newruz TV ile FETÖ'ye ait Mefküre TV'nin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan RTÜK, 1 Mart'taki  toplantÄ±sÄ±nda Türkiye aleyhine yayÄ±n yapan ve terör örgütü PKK yanlÄ±sÄ± News Channel TV, Ronahi TV ve Sterk TV'nin yayÄ±nlarÄ±nÄ±n da durdurulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Bu çerçevede, bu kanallarÄ±n yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Hotbirt uydusunun sahibi Eutelsat ÅŸirketi yetkilileriyle görüÅŸmeler baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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