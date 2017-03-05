AcÄ±lar iÃ§inde kÄ±vrandÄ± Survivor'un baÅŸarÄ±lÄ± oyuncusuna doktorlar anÄ±nda mÃ¼dahale etti

Survivor 2017'de performansÄ±yla beÄŸeni toplayan Volkan'Ä±n gece saatlerinde ayak tÄ±rnaÄŸÄ±nÄ±n kopmasÄ± Ã¼zerine doktorlar mÃ¼dahale iÃ§in adaya geldi.

Survivor'Ä±n gönüllüler takÄ±mÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± bir performans gösteren Volkan'Ä±n dün gece ayak tÄ±rnaÄŸÄ± koptu. AcÄ±lar içinde kÄ±vranan Volkan'a doktorlar anÄ±nda müdahale etti. Volkan, ayaÄŸÄ±na yapÄ±lan müdahelenin ardÄ±ndan takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na durumu anlattÄ±. TaÅŸa çarpÄ±p ayak tÄ±rnaÄŸÄ±nÄ±n koptuÄŸunu söyleyince arkadaÅŸlarÄ± ÅŸoke oldu.