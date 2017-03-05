Ana Sayfa | MEDYA 05/03/2017 11:35

AcÄ±lar iÃ§inde kÄ±vrandÄ± Survivor'un baÅŸarÄ±lÄ± oyuncusuna doktorlar anÄ±nda mÃ¼dahale etti


Survivor 2017'de performansÄ±yla beÄŸeni toplayan Volkan'Ä±n gece saatlerinde ayak tÄ±rnaÄŸÄ±nÄ±n kopmasÄ± Ã¼zerine doktorlar mÃ¼dahale iÃ§in adaya geldi.

Survivor'Ä±n gönüllüler takÄ±mÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± bir performans gösteren Volkan'Ä±n dün gece ayak tÄ±rnaÄŸÄ± koptu. AcÄ±lar içinde kÄ±vranan Volkan'a doktorlar anÄ±nda müdahale etti. Volkan, ayaÄŸÄ±na yapÄ±lan müdahelenin ardÄ±ndan takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na durumu anlattÄ±. TaÅŸa çarpÄ±p ayak tÄ±rnaÄŸÄ±nÄ±n koptuÄŸunu söyleyince arkadaÅŸlarÄ± ÅŸoke oldu.

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ÃœnlÃ¼ler takÄ±mÄ± dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaybetti Survivor'dan bu hafta kim elenecek

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RTÃœK PKK yanlÄ±sÄ± yayÄ±n yapan kanallar iÃ§in harekete geÃ§ti

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Perihan SavaÅŸ geldi Ã‡aÄŸla Åžikel gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±

AliÅŸan ile Ã‡aÄŸla Åžikel 360 kanalÄ±nda sunduklarÄ± "Her Åžey Dahil" programÄ±nÄ± Perihan SavaÅŸ'a devretti. Veda programÄ±nda Åžikel ise, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.