TRT iddialarÄ± yalanladÄ± Kurtlar Vadisi Pusu'nun akÄ±beti belli oldu

"Kurtlar Vadisi Pusu" dizisiyle anlaÅŸtÄ±klarÄ± iddia edilen TRT'den aÃ§Ä±klama geldi. TRT Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°brahim Eren, "Haber doÄŸru deÄŸil. GÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz bile olmadÄ±." dedi.

Milliyet'in köÅŸe yazarlarÄ±ndan Ali EyüboÄŸlu bugünkü köÅŸesinde Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonda TRT'de yayÄ±nlanacaÄŸÄ± yönündeki iddiayÄ± kaleme aldÄ±. Ä°ÅŸte EyüboÄŸlu'nun o yazÄ±sÄ±: 2007 yÄ±lÄ±nda Show TV'de baÅŸlayan, star TV, TNT, ATV (iki kez) ve son olarak 2016'da Kanal D'de yayÄ±nlanan "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin akÄ±beti ne?Malum 10 yÄ±ldÄ±r ekranlarda olan ve iyi reytingli dizi, yüksek maliyeti nedeniyle bu sezon kendine kanal bulamadÄ±. KÄ±sa bir süre önce Pana Film ile TRT arasÄ±nda görüÅŸmelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, taraflarÄ±n prensipte anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde bir haber çÄ±ktÄ±. "Kurtlar Vadisi Pusu", Kanal D'de son sezonunda reyting kaybÄ±na uÄŸrasa da, fanatik kitlesi olan bir dizi. O nedenle dizi hakkÄ±nda çÄ±kan her iddia ya da haberi internet siteleri anÄ±nda alÄ±p kullanÄ±r. Bu kez de öyle oldu."Kurtlar Vadisi Pusu dizisi seneye TRT'de" iddiasÄ± haberi bir hayli yankÄ± uyandÄ±rdÄ±. Sizlerden gelen "Bu haber doÄŸru mu?" mesajlarÄ± üzerine ben de aynÄ± soruyu TRT Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°brahim Eren'e sordum. Eren'in yanÄ±tÄ± kÄ±sa ve netti: "Haber doÄŸru deÄŸil. GörüÅŸmemiz bile olmadÄ±." Eylül 2017'ye daha çok var. O zamana kadar ne olur bilemem, ama durum ÅŸimdilik böyle…