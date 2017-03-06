IMDB'de bÃ¶yle oylama gÃ¶rÃ¼lmedi Reis filmi izleyicisinden kaÃ§ puan aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n hayatÄ±nÄ± anlatan Reis filmine IMDB'de verilen oylarÄ±n %99,4'Ã¼ ya dÃ¼ÅŸÃ¼k oy olan 1, ya da en yÃ¼ksek oy olan 10 verdi.

Reis filmi internette ilginç bir çekiÅŸme baÅŸlattÄ±. Bugüne kadar filme 42 bin 489 oy verildi. Oylamaya katÄ±lanlarÄ±n yüzde 99,4'ü ya en düÅŸük oy olan 1, ya da en yüksek oy olan 10 puan verdi. Filme 34 bin 115 kiÅŸi 1 puan verirken, 8 bin 135 kiÅŸi ise 10 puan verdi. Bunun yanÄ±nda 78 kiÅŸi 2 puan verirken, 109 kiÅŸi 3, 5 ve 9 puan, 52 kiÅŸi de 4, 6, 7 ve 8 puan verdi. Filmin ortalamasÄ± ise 1,8 oldu.