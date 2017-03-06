Ana Sayfa | MEDYA 06/03/2017 13:01

IMDB'de bÃ¶yle oylama gÃ¶rÃ¼lmedi Reis filmi izleyicisinden kaÃ§ puan aldÄ±


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n hayatÄ±nÄ± anlatan Reis filmine IMDB'de verilen oylarÄ±n %99,4'Ã¼ ya dÃ¼ÅŸÃ¼k oy olan 1, ya da en yÃ¼ksek oy olan 10 verdi.

Reis filmi internette ilginç bir çekiÅŸme baÅŸlattÄ±. Bugüne kadar filme 42 bin 489 oy verildi. Oylamaya katÄ±lanlarÄ±n yüzde 99,4'ü ya en düÅŸük oy olan 1, ya da en yüksek oy olan 10 puan verdi. Filme 34 bin 115 kiÅŸi 1 puan verirken, 8 bin 135 kiÅŸi ise 10 puan verdi. Bunun yanÄ±nda 78 kiÅŸi 2 puan verirken, 109 kiÅŸi 3, 5 ve 9 puan, 52 kiÅŸi de 4, 6, 7 ve 8 puan verdi. Filmin ortalamasÄ± ise 1,8 oldu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Flash TV ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen isim hangi kanala transfer oldu

Flash TV'de yaptÄ±ÄŸÄ± programla tanÄ±nan YalÃ§Ä±n Ã‡akÄ±r, Beyaz TV ekranlarÄ±ndan 'YalÃ§Ä±n Abi' isimli programÄ±yla sevenlerine seslenecek.


VatanÄ±m Sensin'e bir sÃ¼rpriz isim daha katÄ±ldÄ±

Reyting rekortmeni dizi 'VatanÄ±m Sensin'e Okan YalabÄ±k'tan sonra Saadet IÅŸÄ±l Aksoy da dahil oldu.


TRT iddialarÄ± yalanladÄ± Kurtlar Vadisi Pusu'nun akÄ±beti belli oldu

"Kurtlar Vadisi Pusu" dizisiyle anlaÅŸtÄ±klarÄ± iddia edilen TRT'den aÃ§Ä±klama geldi. TRT Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°brahim Eren, "Haber doÄŸru deÄŸil. GÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz bile olmadÄ±." dedi.